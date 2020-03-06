YouTube, her geçen gün yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. YouTube'un Android sürümüne gelen yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, abone oldukları kanallar arasında izlemek istedikleri içerikleri tek tıkla filtreleyebilecekler.

YouTube, adeta dipsiz bir kuyu ve bu yüzden bazı zamanlar istediğiniz videoları bulmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Bu duruma çözüm getiren YouTube, yeni güncellemesiyle birlikte kullanıcılar için oldukça büyük kolaylık sağlıyor. Artık kullanıcılar, YouTube uygulamasında Abonelikler kısmına giderek belli seçenekler arasında filtreleme yapabilecekler.

YouTube'un yeni filtreleme özelliği nasıl çalışacak?

Yukarıdaki görselde de gördüğünüz gibi YouTube’da artık Abonelik kısmına geldiğiniz zaman bir filtreleme seçeneğiyle karşı karşıya geliyorsunuz. Buradan yapacağınız filtrelemeler sayesinde aradığınız videoları daha kolay bulabileceksiniz.

YouTube tarafından belirlenen filtreler arasındaysa 'Bugün', 'İzlemeye Devam Et', 'İzlenmemiş' gibi bazı filtreler yer alıyor. Kullanıcılar, bu filtre sayesinde abone olduğu kanalların yayınladığı videolar arasından izlemediklerini ayırt edebilecek, yarıda bıraktığı videolara kaldığı yerden devam edebilecek ya da bugün yayınlanan yeni videolara kolayca ulaşabilecek.

YouTube, ana sayfasında filtrelemeyi hâlihazırda tanıttı ve en popüler konular arasında geçiş yapmanıza izin verdi. Bunun içinse Abonelikler sayfanıza girmeniz ve filtreleme seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Tabii bu özelliği kullanabilmek için en güncel YouTube uygulamasına sahip olmanız gerekiyor. Telefonunuzdaki YouTube uygulamasına henüz güncelleme gelmediyse birkaç gün içine bu güncellemenin elinize ulaşabileceğini ekleyelim.