Youtube Corona Virüsüyle İlgili İçeriklere Reklam Vermeyecek

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü kısa süre içinde en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Özellikle sosyal medyada Corona virüsü hakkında birçok paylaşım ve bilgilendirme yapıldı. Fakat YouTube’da Corona virüsü ile ilgili içerik hazırlayan kanallar şirket politikası nedeniyle bu videolardan gelir elde edemeyecek.

Geçtiğimiz ay Insider adlı YouTube kanalı Corona virüsü hakkında bir video hazırlamıştı. 11 Şubat tarihi itibarıyla YouTube, Corona virüsünü hassas bir konu olarak ele aldığını açıkladı. YouTube’da Corona virüsü hakkında çekilen tüm videolar bir sonraki duyuruya kadar reklam alamayacak ve dolayısıyla bu videolardan gelir elde edemeyecek.

Aslında bu durum sadece Corona virüsüyle ilgili değil tamamen şirket politikasına bağlı gelişen bir durum. YouTube, silahlı çatışmalar, bazı ölüm şekiller gibi hassas içeriğe sahip videolara reklam vermiyor. Bu durum aslında YouTube’un reklam verenleri korumak için hazırladığı bir politika.

Corona geçen içeriklerden gelir elde edilemeyecek

Corona virüsü salgını küresel sağlık krizi olduğu için bu konuda uzman olmayan kişilerin içerik üretmesi yanlış bilgilendirmeye sebebiyet veriyor. Hal böyle olunca da ortada yanlış bilgilendirmeler çıkıyor. YouTube, bu yanlış bilgilendirmeleri ortadan kaldırmak için de bu tür videolara reklam vermiyor.

Fakat bu durumdan elbette ki içerik üreticileri memnun değil. Yapılan açıklamaya göre birçok içerik üreticisi YouTube’un bu politikasından dolayı Corona virüsü hakkında video hazırlayamıyor. Bu yüzden içerik üreticileri videolarında Corona virüsü kelimesini geçirmemeye özen gösteriyor. Örneğin Linus Tech Tips adlı bir YouTube kanalı, son zamanlarda yaşanan bu virüs salgınının önümüzdeki birkaç ay boyunca teknoloji sektörünü olumsuz etkileyebileceğine dair bir video yayınladı. Fakat videosunda Corona virüsünü geçirmedi. Çünkü Corona virüsünü geçirirse videosuna reklam eklemeyecekti.

Fakat bu durum tüm kanallar ve içerik üreticileri için geçerli değil. YouTube, bazı haber kanallarını ve benzer kanalları bu politikanın dışında tutuyor. Bunun sebebiyse bu kanalların tamamen bilgi verme amaçlı olması.