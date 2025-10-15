Tümü Webekno
YouTube'dan Gençlere İlaç Gibi Gelecek Yeni Özellik

YouTube, genç ve ergenlik döneminde olan kullanıcıların çok işine yarayacak yeni bir özellik duyurdu. Bu yeni özellik, yaygın ruh sağlığı sorunları ile ilgili aramalar yapan kullanıcıların en doğru, en güvenilir sonuçlara hızlıca ulaşmasını sağlayacak.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube'dan genç kullanıcılara yönelik yeni bir hamle geldi. Şirket, sadece gençlere odaklanan yeni bir özellik geliştirdiğini açıkladı. Bu yeni özellik, ergenlik çağında olan kullanıcıların hassas konularla ilgili en iyi sonuçlara ulaşmasını sağlayacak.

YouTube'un yeni özelliği, depresyon, yeme bozuklukları, anksiyete ve dikkat eksikliği ile hiperaktivite bozukluğu gibi yaygın ruh sağlıklarıyla ilgili aramalarda kendini gösteren yeni bir bölge olarak karşımıza çıkacak. Algoritma, bu konuda hazırlanmış olan kanıta dayalı, ilgi çekici ve gençleri hedef alan videolar için yeni bir bölüm oluşturacak. Kullanıcı, bu özellik sayesinde doğru bilgiye hızlıca ulaşmış olacak.

YouTube'un yeni özelliği böyle görünecek

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, ilk aşamada ABD, Kanada, Meksika, İngiltere, Fransa ve Avustralya'da kullanıma sunulacak. Gerçekleştirilecek testlerin ardından küresel olarak erişime açılacak. Özelliğin bir gün mutlaka Türkiye'de de erişime açılacağını düşünüyoruz.

YouTube, Ömür Boyu Ban Yiyen Kanallara İkinci Bir Şans Verecek YouTube, Ömür Boyu Ban Yiyen Kanallara İkinci Bir Şans Verecek

Bu özelliğin ergenlik çağındaki gençler için kritik önem arz edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira yapılan araştırmalar, depresyon, yeme bozuklukları ve anksiyete gibi durumların küresel çapta yaygınlaşmaya başladığını gözler önüne seriyor. Bu tür durumlardan muzdarip olan gençler, konuyla ilgili YouTube araması yaptıkları zaman gerçekten doğru ve güvenilir kaynaklara kolayca ulaşmış imkânı yakalamış olacaklar.

