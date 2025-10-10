YouTube, Ömür Boyu Ban Yiyen Kanallara İkinci Bir Şans Verecek

YouTube, platformdan kalıcı olarak ban yiyenlere ikinci bir şans tanıyacağını açıkladı. Uygun kullanıcılar, yeni bir YouTube kanalı açma şansı yakalayacak.

İnternetteki her platformda olduğu gibi YouTube’un da belli politikaları var. Şirket, bu politikaları ihlal edenlere sert cezalar veriyor. Hesapların yasaklanması da bunlardan biri. Sürekli topluluk politikalarının ihlal edilmesi, istismarlar, nefret söylemleri, taciz, başkası gibi görünmeye çalışma, pornografik içerikler gibi şeyler yapılırsa ömür boyu yasağa kadar giden cezalar var.

Şimdi ise YouTube’dan yasak yiyen hesaplar hakkında herkesi şaşırtan yeni bir açıklama geldi. Platform, dün “YouTube’da İkinci Şanslar” başlıklı bir blog gönderisi yayımladı. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere bu açıklama, yasaklı hesaplara ikinci bir şans verilmesi hakkındaydı.

Kalıcı yasak alan hesaplara ikinci bir şans verilecek

Şirketin aktardığına göre YouTube’dan ömür boyu yasak yiyen kullanıcılar da ikinci şansı hakediyor. Bu yüzden de bugün itibarıyla daha önceden kalıcı ban yiyen belli içerik üreticilerine yeni bir şans verilmeye başlayacak. Bu üreticiler,** yeni bir YouTube kanalı açma imkânına** sahip olacak.

YouTube, yeni özelliğin hâlihazırdaki itiraz sisteminden farklı olduğunun da altını çizdi. İtiraz sisteminde yasaklanan hesaplar tekrar inceleniyor ve nihai bir karar veriliyordu. Yeni sistem, içerik üreticilerine itirazları reddedilse bile ikinci bir şans sunabilecek.

İkinci şansın her kalıcı yasak yiyen hesaba mı yoksa belli hesaplara mı olacağını bilmiyoruz. Ancak platform; bir başvuru süreci olacağını, incelemeler yapılacağını ve uygunların seçileceğini gösteren ifadeler kullanmış. Yani muhtemelen herkes değil hak edenler yeni kanal açabilecek. Ağır ihlallerde bulunanların ve bunlara devam etme ihtimali olanların ise pek şansı olacağını düşünmüyoruz. YouTube’un son 20 yılda çok değiştiği, bu yüzden de kurallarda da değişiklikler olduğu için eskiden yasak yiyenlere şans tanımak istediğini söylediğini de ekleyelim.