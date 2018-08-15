'The Nun' Fragmanı YouTube Tarafından Kaldırıldı

The Nun (Dehsetin Yüzü) isimli filmin YouTube üzerinden yayınlanan fragmanı, bir kullanıcının Twitter üzerinden yaptığı ihbarla YouTube'dan kaldırılmaya başlandı.

Bilmem farkında mısınız; son zamanlarda özellikle teması benzeyen filmlerin fragmanları da birbirine benzemeye başladı. Sanki sahne geçişleri, müzikler ve fragman için seçilen açılar dahi tek bir kişi tarafından yapılıyor gibi duruyor. The Nun filmi için hazırlanan oldukça marjinal reklam kampanyası, YouTube'un 'dehşet verici içerik politikası' kurallarına kurban gitti.

"Bu konuyu gündemimize taşıdığınız için teşekkür ederiz. Bu reklam bizim 'dehşet verici içerik politikamızı' ihlal ediyor ve artık reklam olarak yayınlanmayacaktır."

'Jump scare' denilen ve özellikle oyunlarda sık sık gördüğümüz, bir anda bir yerden fırlayan ve çığlık atan yaratık klişesini kullanan The Nun fragmanının henüz YouTube tarafından silinmemiş bir kopyası hemen aşağıda. Kulaklık takıyorsanız, sesini kısmanızı tavsiye ederiz; uyarmadı demeyin. :)