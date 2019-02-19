YouTube kanalları artık telif hakkı ihlali gibi durumlarda sadece bir kere uyarı alacak.

YouTube, kuralları hiçe sayan kanallar için topluluk kurallarını yeniden düzenliyor. Yeni sistemin daha tutarlı ve daha net olması bekleniyor. Aynı zamanda bu durum, YouTube’un neredeyse 10 yıldan sonra ilk defa ihtar kurallarını güncelleyişi.

Sisteme gelen en büyük değişiklik, 25 Şubat’ta yayınlanmaya başlanacak olan yeni ihtar sistemi. Kanalın ilk kural ihlalinden sonra sorun çıkartan içeriği kaldırmak dışında ceza olmaksızın sadece bir kereliğine uyarı yapılacak. YouTube ‘’Bunu herkesin Topluluk Kuralları’nı öğrenmeye iyice vakit harcaması için yapıyoruz’’ şeklinde bir açıklamada bulundu.

Bir kere uyarı yapıldıktan sonra YouTube’un hâlihazırda yürürlükte olan ‘’three-strike’’ sistemi devreye giriyor. Önceden de olduğu gibi cezalar artarak uygulanmaya başlıyor. Ancak cezalar, kanalların 90 gün boyunca kuralları ihlal etmemesi durumunda sıfırlanıyor.

YouTube aynı zamanda ihtar alan kullanıcılar için uygulanacak cezaları da güncelliyor. Şirket, durumu ‘’Geri bildirimleriniz baz alınarak, Topluluk Kurallarını ihlal eden herkes aynı cezayı alacak’’ sözleriyle ifade ediyor.

Önemli maddeler ise şu şekilde:

İlk ihtar kanalı bir haftalığında donduracak. Kullanıcılar bu süreçte kanallarına video yükleyemeyecek veya canlı yayın yapamayacak.

İkinci ihtar ise iki kanalı iki haftalığına donduracak.

Son olarak, üçüncü ihtarda kanal tamamen kapatılacak.

YouTube bütün ihlallere aynı şekilde yaklaşıyor. Örnek olarak: Eğer bir kullanıcı başka bir kullanıcının kanalını taklit ederse, şiddet içeren videolar paylaşan bir kullanıcı ile aynı cezayı alacak.

Yeni sistemin ne kadar yararlı olup olmayacağı belli değil fakat YouTube, birçok kişinin şikayetçi olduğu Topluluk Kuralları'nı daha tutarlı bir hale getirmeye çalışıyor diyebiliriz.