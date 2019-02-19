Pokemon GO üzerine içerik yapan iki YouTube kanalı enteresan şekillerde banlandı ve kısa sürede geri getirildi.

Her ne kadar ilk dönemdeki popülaritesini kaybetmiş olsa da büyük bir kitle Pokemon GO'ya hala ilgi gösteriyor. YouTube'da da bu konuda tavsiyeler ve öneriler veren kanallar halen büyük ilgi çekiyor. Şirket, son olarak banladığı iki büyük kanalı geri getirdi.

Belki aşinasınızdır; Brandon “Mystic7” Martyn ve Nick Oyzon of Trainer Tips, platformun ünlü Pokemon GO içerik üreticilerinden ikisi... Bu iki kanal da 'cinsel içerik' paylaştığı için YouTube'dan uzaklaştırılmıştı. Ancak görünen o ki iki suçlama da gerçekçi değilmiş.

Hem Oyzon hem de Martyn bir süredir Twitter'da haklılıklarını savunuyordu. Görünen o ki iki isim de YouTube'u bu konuda ikna etti. Engellenen videoların tamamına erişim tekrar açıldı ve hatta kanallara gönderilen uyarılar dahi iptal edildi. YouTube, yaşanan durumun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu kabul etti ve iki isimden de özür diledi.