Bir grup siyahi içerik üreticisi, YouTube'u dava etti. Davanın nedeniyse platformun yapay zekâyı kullanarak kullanıcıları ırklarına göre fişlediği iddiası. Dava dosyasında yalnızca ırklara göre fişleme değil, siyasi fişleme yapıldığı da iddia ediliyor.

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke çapında patlak veren protestolar sürerken kurumsallaşmış ırkçılığa ilişkin mücadele de devam ediyor. Son olarak bir grup siyahi içerik üreticisi, YouTube'u 'tamamen ya da kısmen' yapay zekâ aracılığıyla ırka dayanarak içerik üreticilerinin videolarını sansürlediği iddiasıyla dava etti. Dava dosyasında video platformunun algoritmalar kullanarak kullanıcıları dijital olarak fişleyip hedef aldığı öne sürülüyor.

Dosyada, içerik üreten kullanıcının ırkına ya da görüşüne bağlı olarak o kullanıcının hesabına erişime kısıtlama, engelleme, parasız bırakma, askıya alma ya da hesap silme gibi uygulamalara gidildiği söyleniyor. YouTube'un bilhassa 'Kısıtlı Mod'u kötüye kullanarak 'Black Lives Matter' (Siyahi Hayatlar Önemlidir), 'Racial Profiling' (Irka Göre Fişleme) ve 'White Supremacy' (Beyaz Üstünlüğü) gibi başlıkları ve etiketleri içeren videoları sansürlediği öne sürülüyor.

YouTube'a yönelik eleştiriler artıyor:

Davacılar bunların yanı sıra YouTube'un ırklar konusunda hassas başlıklar hakkında yorum yapıldığında kanalları ve videoları yasakladığını, canlı yayınlara müdahale ettiğini ve önerilen videolar kısmından bu içerikleri kaldırdığını belirtiyorlar. Davacı gruba göre bu nedenle kullanıcılar ya oto sansüre başvuruyor ya da Afro-Amerikalılar için önemli olan bu tip meseleler hakkında video yayınlamayı durduruyorlar.

Son dava, YouTube'un belirli gruplara dâhil olan kullanıcılara yönelik ayrımcı siyasetine ilişkin iddiaları yeniden gündeme getirdi. Şirket, bir süredir LGBT içeriklerini baskı altına aldığına ilişkin bir başka davayla da boğuşuyor. Bir başka içerik üreticisi de YouTube yetkililerinin 2017 yılında şirketin yönetim algoritmalarının ırk temelinde çalıştığını kabul ettiğini söylemişti.

YouTube, davayla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil. Bununla birlikte daha önceki iddialar, platform tarafından algoritmalarının ırka ya da toplumsal cinsiyete dayalı bir şekilde belirlenmediği söylenerek reddedilmişti. Geçen hafta YouTube CEO'su Susan Wojcicki, siyahi içerik üreticilerinin ve sanatçıların seslerini duyurmak ve geliştirmek için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturduklarını açıklamıştı. Davacı grupsa Wojcicki'den bu parayı 'YouTube platformundaki ırkçı uygulamalarla mücadeleye' harcamasını istedi.