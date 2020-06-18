Bir YouTuber, yapay zeka yardımıyla elde ettiği sözlerle ünlü sanatçı ve gruplara aitmiş gibi görünen sahte şarkılar yapıyor. Sözleri, yapay zeka projesi olarak tasarlanan bir web sitesinden alan YouTuber, müziği ve vokalleri ise kendisi kaydediyor.

Yapay zeka, bugüne kadar yapabileceklerinin bir sınırı olmadığını defalarca gösterdi. Güvenlik, sağlık, otomotiv ve bilimsel araştırmalar dahil pek çok alanda gördüğümüz teknolojiyi eğlence amaçlı kullananlar da var. Tıpkı yapay zeka yardımıyla sahte şarkılar yapan YouTuber Funk Turkey gibi.

Funk Turkey, daha önce Metallica - Deliverance Rides ve AC/DC - Great Balls gibi sahte şarkılar yaparak yapay zekanın belki de en eğlenceli yanını göstermişti. Funk Turkey şimdi de, Genius'un şarkı sözü veri tabanını kullanarak sanatçılar için rastgele sözler yazan lyrics.rip adlı sitenin yardımıyla sahte bir Nirvana şarkısı yaptı.

Yapay zeka yazıyor, YouTuber besteleyerek kaydediyor

Yapay zeka yardımıyla şarkının sözlerini elde eden YouTuber, müziği ve vokalleri evinin mutfağında, 'ucuz' bir Stratocaster'da, berbat bir mikrofonla ve ProTools'un eski bir kopyasıyla yaptığını belirtti. Vurmalı çalgılar hakkında da konuşan Funk Turkey, "Dave Grohl'un (Nirvana'nın bateristi) bilgisayarla oluşturulan davullardan nefret ettiğini biliyorum ama bu benim sahip olduğum en iyi şey. Üzgünüm Dave. Seni hala seviyorum." dedi.

Bütün enstrümanları tek tek kendisi kaydeden ve şarkının vokalini de üstlenen YouTuber, vokaller için eşinin babalar günü için yeni satın aldığı filtreyi kullandığını belirtti. Şartlar ne kadar zorlu olsa da sonuç olarak ortaya "Nirvana - Smother" gibi başarılı sayılabilecek bir iş çıktı.

Yapay zekanın söz yazarlığını üstlendiği 'Nirvana - Smother'