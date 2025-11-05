Tümü Webekno
YouTube'a Kullanıcıları Çileden Çıkaracak Kapanmayan Reklamlar Geldi

YouTube, mobilde video izlerken yan tarafta beliren reklamlarla ilgili tepki çekecek bir değişiklik yaptı. Bu reklamları kapatmayı sağlayan buton kaldırıldı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük video platformu konumunda bulunan YouTube, sürekli yenilikler alıyordu. Tabii ki bu yeniliklerden bazıları kullanıcıların beğenisini toplarken bazıları ise büyük eleştirilere yol açıyordu. Şimdi ise çok eleştirilenler arasına girmeyi başaracak yeni bir özellik geldi.

YouTube’un mobil uygulaması üzerinden yatay şekilde video izlediğinizde yan tarafta ekstra bir panel çıkabiliyor. Bu panel üzerinden de kullanıcılara reklamlar gösteriliyor. Genellikle alışveriş temalı, satın alınabilir ürünleri içeren reklamlardan oluşuyor. İşte gelen yeni özellik bununla alakalı.

Reklamı kapatmayı sağlayan buton kaldırıldı

yo

Bu reklamlar, her ne kadar sinir bozucu olsalar da normalde bir kapatma butonuyla gelirler. Direkt o butona bastığınızda da reklamı kapatabilirsiniz. Ancak Anthony Higman isimli X kullanıcısı tarafından fark edilenlere göre bu reklamlarda ciddi bir değişiklik yapılmaya başladı. YouTube’un kapatmaya yarayan “X” butonunu reklamlardan kaldırdığı görüldü.

YouTube’un neden bu butonu kaldırdığını bilmiyoruz. Henüz herkese gelip gelmediği konusunda da bilgi yok. Şu anda söyleyebileceğimiz tek şey bu durumun kullanıcılardan büyük tepki çekeceği. Neler olacağını zaman gösterecek.

