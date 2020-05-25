YouTube Kurgucumuz, Bir Kısa Film Yarışmasında Finale Kaldı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) düzenlediği “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” isimli kısa film yarışmasının finalinde bu yıl aramızdan bir isim var. YouTube kanalımız için video kurgulayan Özge Gezer’in Dört Ayak Üstüne isimli kısa filmi finalde. Şimdi de sıra halk oylamasında.

TSPB, ülkemizde tasarruf bilinci aşılamak ve toplumu yatırıma yönlendirmek amacıyla her yıl farklı temalarla kısa film yarışmaları düzenliyor. Kameran Elinde Geleceğin Cebinde adındaki bu geleneksel yarışmaya her yıl pek çok vatandaşımız başvuruyor.

Bu yılki katılımcılar arasında, çektiği kısa film ile Juri tarafından ilk 10’a seçilen; Webtekno YouTube kanalının kurgu işlerini yürüten arkadaşımız Özge Gezer de var. İlk kez seçim aşamasında halk oylamasına açılan yarışmada, toplam 10 değerli film ve finalist yönetmen bulunuyor. Kurgucumuz Özge Gezer’in filmi de hemen aşağıda.

Özge Gezer - Dört Ayak Üstüne / TSPB Kısa Film Yarışması

Kedi Arif’in dağınık ve sorumsuz sahibini birikim yapmaya ve geleceği düşünmeye ittiği küçük ve eğlenceli bir hikaye izliyoruz. Özge Gezer Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin yarışma için tematik olarak talep ettiği bu konuda, evdeki dostlarımız aracılığıyla bize mesaj veriyor.

Kısa film yarışmasında Özge’yi desteklemek için buraya tıklayarak oylama sayfasına gidebilirsiniz. Açılan sayfada Oy Ver butonuna tıkladıktan sonra, TSBP’ formuna bilgilerinizi girip Özge'ye desteğinizi iletebilirsiniz.