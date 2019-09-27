YouTube'un bu sene çıkardığı ücretli müzik servisi YouTube Music, Google Play Müzik'in yerini alıyor. Şirketten gelen açıklamaya göre artık Android 10 ile birlikte gelen telefonlarda Google Play Müzik yerine YouTube Music ön yüklü olarak gelecek.

Google’ın daha hızlı ve daha güvenli olacağını söylediği, sonbaharda bizlerle olacak Android 10 önemli bir değişiklikle birlikte geliyor. Google’ın varsayılan olarak yüklü gelen uygulamaları arasında artık YouTube Music uygulaması da yer alacak. Yani Android 10’a sahip bir cihaz satın aldığınızda içerisinde YouTube Music uygulaması yüklü gelecek.

YouTube Music geliyor, peki Google’ın diğer müzik uygulaması olan Google Play Müzik'e ne olacak? Google tarafından yapılan açıklamaya göre YouTube Music, Google Play Müzik’in yerini alacak. Artık YouTube Music’e erişmek isteyen kullanıcılar Google Play’den indirmekle uğraşmayacaklar ancak Google Play Müzik kullanmak isteyen kullanıcılar, uygulamayı Google Play’den indirmek zorunda olacaklar.

Google Play Müzik'ten YouTube Music'e geçiş, sancılı olacak gibi görünüyor:

Aslında bu, kadar pek de beklenmedik bir karar değildi. YouTube Music’in ortaya çıkışından beri Google, bu servisin Google Play Müzik’in yerini alacağını söylüyordu ancak Google Play Müzik’ten YouTube Music’e geçiş o kadar da kolay olmayacak çünkü Play Müzik’te edinilmiş şarkıların YouTube Music’e aktarılmasında sıkıntılar yaşandığı söyleniyor. Dolayısıyla bu geçiş süreci, sorunsuz olana dek hiçbir kullanıcı yeni servise geçmek istemiyor.

Bu arada YouTube Music’in tüm özelliklerinden yararlanmanın ücretli olduğunu hatırlatalım. Google Play Müzik’te olduğu gibi çevrimdışı müzik dinlemek ve uygulamayı arka plana alabilmek için YouTube Music’in Premium hizmetini satın almalısınız. Yalnız hâlihazırda YouTube Premium üyesiyseniz YouTube Music hizmeti de Premium özelliğine kavuşuyor.

Son olarak YouTube Music Premium ve YouTube Premium’un fiyatlarını hatırlatalım; YouTube Music Premium’u satın almak istediğinizde aylık 13,99 TL’lik bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu ücretin Spotify ile aynı olduğunu hatırlatalım. YouTube Premium’un aylık ücreti ise 16,99 TL. Bu hizmeti satın aldığınızda YouTube Music hesabınız da Premium özelliği kazanıyor.