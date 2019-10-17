YouTube Music'in Sanatçı Sayfası Değiştiriliyor

Kısa bir süre önce YouTube'un müzik uygulaması olarak karşımıza çıkan YouTube Music temasında birkaç değişikliğe gidiyor. Bu değişiklikler genel olarak sanatçı sayfasını kapsayan değişiklikler.

YouTube'un şu anda piyasada olan müzik uygulamalarıyla yarışmak için çıkardığı müzik uygulaması olan YouTube Music için şirket tarafından birkaç değişiklik yapılacak. Öncelikle daha güzel bir görünüme sahip olacak olan sanatçı sayfasında daha büyük bir profil fotoğrafı karşımıza çıkacak. Ayrıca sanatçıyla ilgili olan içerikler sayfanın altına taşınacak.

Her ne kadar bu değişiklik birçok kullanıcının hayal etmiş olduğu kendi müziğini yükleme özelliğini getirmekle ilgili olmasa da uygulamanın daha şık bir görünüm elde etmesini sağlıyor.

Değişiklik neleri içeriyor?

Öncelikle bu değişikliğin henüz yayınlanmamış olduğunu belirtelim. Yani önümüzdeki güncellemelerle birlikte bu değişiklikler eklenecek. Değişiklikle birlikte uygulamanın kazanmış olduğu yeni görünümden daha da önemli olan şey ise artık sanatçı bölümünde sanatçının en son albümünü ya da şarkısını vurgulayan bir 'en son yayınlanan' kutusu bulunacak.

Ayrıca bu yeni değişiklik sanatçının profil fotoğrafını kırpıp yakınlaştırarak, daha büyük ve daha iyi bir görüntü elde edilmesini sağlıyor. Sanatçının albümlerinin olduğu liste ise daha büyük hale getirildi. Şu anda mevcut olmayan güncellemenin yakın bir zaman içerisinde yayınlanması bekleniyor.