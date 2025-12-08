YouTube Music'te Saç Baş Yolduran Hata: İndirilen Şarkılar Dinlenmiyor!

YouTube Music'te kullanıcıları çileden çıkaran bir sorun yaşanmaya başladı. Uygulamada indirilen şarkılar çalmıyor.

YouTube’un müzik odaklı platformu YouTube Music, bu konuda dünyada en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor. Bu yüzden de uygulamada yaşanan küçücük bir sorun bile milyonlarca kullanıcıyı etkileyebiliyor. Şimdi ise gerçekten çok sinir bozucu olabilecek bir sorun ortaya çıktı.

Bazı Youtube Music aboneleri, indirdikleri şarkıların çalmamaya başladığını bildirdi. Birkaç gün önce sorunsuz bir şekilde çevrim dışı şarkı dinlenebiliyordu ancak şu anda ekranda sadece yükleme ikonu gözüküyor ve şarkılar oynatılmıyor.

Sadece Android’de yaşanıyor

Reddit ve Google’ın destek sayfalarına bakıldığında benzer şikâyetlerin sayısının ciddi oranda fazla olduğu görüldü. Hatanın sadece indirilen, offline dinlenen şarkıları kapsadığını belirtelim. Çevrim içi olarak dinlemede herhangi bir problem bulunmuyor.

Şikâyetlere baktığımızda yapılan çözüm denemelerine rağmen sorunun çözülmediğinin de söylendiğini görüyoruz. Örneğin Galaxy S24 kullanan bir kişi, önbellek temizlemeden uygulamanın eski versiyonuna geçmeye kadar her şeyi denemiş ancak bu yöntemlerden hiçbiri çalışmamış ve şarkı oynatmama sorunu devam etmiş.

Sorunun yalnızca Android’de olma ihtimali yüksek. Öyle ki iOS kullanıcıları herhangi bir sorun yaşamadıklarını aktarırken yaşayanların hepsi Android kullanıyor. Son Android güncellemesiyle alakalı olabileceğini düşünenler var. YouTube, konunun incelendiğini belirtse de henüz bir çözüm yayımlanmadı. Kısa sürede çözüleceğini düşünüyoruz.