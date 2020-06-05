YouTube Music, Play Müzik Transfer Aracını Yaygınlaştırıyor

İlk olarak 2015 tarihinde yayınlanan YouTube Music, Google Play Müzik kullanıcılarını da nihayet bünyesine katıyor. Geçtiğimiz ay duyurulan YouTube Music transfer aracıyla Google Play Müzik kullanıcıları artık YouTube Music'e sorunsuz geçebilecek.

Google, uzun süredir kullanımda olan müzik servisi Google Play Müzik'i bu yıl sonunda tamamen kapatıyor ve Google Play Müzik kullanıcıları YouTube Music'e transfer ediliyor. Google'ın uzun süredir Play Müzik kullanan kullanıcılara kolaylık sağlayacağı bir yöntemi de bulunuyor.

Geçtiğimiz ay duyurulan, kullanıcıların Google Play Müzik'te bulunan müziklerini ve çalma listelerini direkt olarak YouTube Music'e aktarabileceği transfer aracı, artık daha geniş kullanıcı kitlesine sunulmaya başlandı fakat teoride sorunsuz bir geçiş sağlayacağı düşünülen bu işlemde Google Play Müzik'te bulunan şarkıların YouTube ile ne kadar uyumlu olabileceği konusu da merak edilen detaylar arasında yer alıyor.

YouTube Music gerçekten Spotify'ın yerini alabilecek mi?

Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan Google Play Müzik kullanıcıları hâlihazırda YouTube Music transferlerini yapmaya başladı ve deneyimlerini Reddit üzerinden paylaştılar. Paylaşılan bilgilere göre işlem, bütün müzikleri, albümleri ve çalma listelerini kapsıyor ve 20 dakikanın biraz üzerinde bir sürede transfer yapılabiliyor. Ülkemizdeyse durum biraz farklı gibi görünüyor çünkü transfer aracı için oluşturulan internet sayfasında "Yakında" ifadesi yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde YouTube Music, hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi oluşturmayı başardı. Şimdi Google Play Müzik transferiyle kullanıcı kitlesini artıracak olan YouTube Music, bu yılı da güncellemeler ve iyileştirmeler bakımından boş geçirmedi. Öncelikle uygulamaya yeni müzik keşfetme sekmeleri ekleyen YouTube, ardından şarkı sözü desteği ve yeni müzik çalma arayüzüyle kullanıcılarına bir hayli yenilik ve özellik sağlamış oldu. Ayrıca YouTube, yeni müzik çalma arayüzüyle sorunsuz bir şekilde ekranda şarkı sözlerini görüntülemenizi ve müzik ile klip arasındaki geçişleri de tek ekranda yapmanızı sağlıyor.

YouTube Music, Google Play Müzik'te bulunmayan şarkı sözleri ve geliştirilmiş müzik çalma arayüzüyle Google Play Müzik kullanıcılarının büyük çoğunluğunu elinde tutmayı amaçlıyor. Tabii ki bu aşamada Spotify ve Apple Music, daha büyük kullanıcı kitlesine ve daha iyi özelliklere sahip olarak karşımıza çıkıyor fakat YouTube Music, sunduğu özellikler ve performansla göze çarpan bir alternatif olmaya devam ediyor.