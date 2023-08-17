YouTube Music'e etkileyici bir deneyim sunacak yeni bir özellik eklendi. Samples isimli bu özellik, Instagram Reels ve TikTok gibi kaydırılarak yeni şarkılar keşfedilmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, çevrimiçi müzik platformu YouTube Music için yeni bir özellik duyurdu. "Samples" olarak isimlendirilen bu yeni özellik, kullanıcı deneyimini olumlu etkileyecek. Kullanıcılar, Samples özelliği sayesinde sevecekleri yeni şarkıları bulmakta hiçbir zorluk çekmeyecekler.

YouTube Music uygulamasının alt kısmında bulunan menüsünde Ana Sayfa ile Keşfet butonlarının arasına yerleştirilen Samples, TikTok veya Instagram Reels'e benzer bir yapıya sahip olacak. Bu özelliği YouTube'un Shorts özelliğine de benzetebiliriz. Bu sayfaya giren bir kullanıcı, kendi müzik zevkine uygun olan kliplerle karşılaşacak. Kaydırılabilir yapıdaki özellik, saniyeler içerisinde yepyeni müzikler keşfedilmesini sağlayacak.

YouTube Music'in yeni özelliği işte böyle görünecek:

Yeni müzikler keşfetmeyi kolaylaştıran Samples, sevilen müziklerin beğenilmesine, çalma listelerine eklenmesine, başka bir kullanıcı ile paylaşılmasına, parçanın tamamının oynatılmasına ve hatta o şarkıya benzer bir radyo başlatılmasına da imkan tanıyacak. Tüm bunlar, ekranın sağ kısmında dikey olarak yerleştirilmiş butonlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Spotify ve Apple Music gibi rakip platformlar da yeni şarkılar keşfedilmesini sağlıyordu ancak Samples'ın kaydırma ve klip desteği, kullanıcılara dikkat çekici bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor.

YouTube'un resmi blog sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre Samples, an itibarıyla dünya genelindeki tüm iOS ve Android kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Yani bu özelliği deneyimlemek, artık sadece an meselesi. YouTube Music'teki etkileyici özelliğin Spotify ve Apple Music gibi rakip platformları nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu.