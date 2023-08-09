YouTube, hangi videoyu izlediğinin kayıt altına alınmasını istemeyen kullanıcıların Geçmiş sayfasını da değiştiriyor. Artık burada video önerileri de yer almayacak, bomboş bir sayfa olacak (kısmen).

YouTube’da hangi videoyu izlediğinin kayıt altına alınmamasını isteyenler neyse ki uzun süredir böyle bir seçeneğe sahipler. YouTube’da "Ayarlar > Tüm geçmişi yönet” sayfasında izlediğiniz videoların geçmişe kaydedilmemesini sağlayabiliyorsunuz.

Bu özelliği aktifleştirdikten sonra YouTube’da ‘Geçmiş’ sayfasını açtığınızda sadece size özel video önerileriyle karşılaşıyorsunuz. Ancak bu durum çok yakında değişecek.

YouTube, artık “Geçmiş” sayfasında geçmişinizin kapalı olduğunu hatırlatacak:

YouTube, bir değişikliğe imza atarak “yeni izleyici deneyimi” kapsamında Geçmiş sayfasında size özel video önermeyecek, sadece bir uyarı mesajına yer verecek. Bu uyarı mesajı, “İzleme geçmişi kapalı (veya YouTube Türkiye’nin daha açıklayıcı çevirisi)” şeklinde olacak. Ayrıca izleme geçmişi ayarları için bir kısayol içeren tuşa da yer verilecek.

YouTube, neden böyle bir değişiklik yapıyor?

Aslında amaç sadece bu sayfadaki görünümü ve kullanıcılara aktif olan ayarları hakkında bilgi sunmak değil. Bu özelliği isteyerek kapatan kullanıcıların istediği deneyime uygun bir deneyim sunmak. Google, yeni özellik hakkında paylaştığı yazıda bunu şöyle açıklıyor:

“Bu yeni deneyimi, hangi YouTube özelliklerinin video önerileri sağlamak için izleme geçmişine dayandığını daha net hale getirmek ve önerilere göz atmak yerine arama yapmayı tercih edenler için daha akıcı hale getirmek üzere kullanıma sunuyoruz.”

YouTube’daki değişiklik, Google’ın açıklamasına göre önümüzdeki aylardan itibaren uygulamaya konulacak. Ancak özelliğin şimdiden bazı kullanıcılarda kullanıma sunulduğu da görülmeye başladı.