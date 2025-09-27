Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama Yazılım

YouTube Music’e, Spotify’ın DJ Özelliğine Benzer “Yapay Zekâ Sunucuları” Geliyor

YouTube Music'e "Yapay Zekâ Sunucuları" özelliği geliyor. Spotify'ın DJ'ine benzeyecek bu özellik, kullanıcılarla müzikler hakkında hikâyeler, bilgiler ve eğlenceli yorumlar gibi şeyler paylaşacak.

YouTube Music’e, Spotify’ın DJ Özelliğine Benzer “Yapay Zekâ Sunucuları” Geliyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Kullandığımız her uygulama gibi YouTube’da gelişen yapay zekâ teknolojilerini kendisine entegre etmeye çalışıyor. Şimdi ise YouTube Music tarafında kullanıcı deyimini iyileştirecek yepyeni bir yapay zekâ özelliği eklemeyi planladığını duyurdu. Şimdilik yeni YouTube Labs’te test aşamasında olan bu özellik “AI Hosts”, yani “Yapay Zekâ Sunucuları” ismini alıyor.

YouTube Music’e eklenecek yapay zekâ sunucuları, Spotify’ın DJ’ine benzer bir işleve sahip olacak. Şirketin aktardığına göre özellik YouTube Music’teki müzik dinleme deneyimini “derinleştirecek.”

Sevdiğiniz müzikler ile ilgili hikâyeler, hayran bilgileri, eğlenceli yorumlar paylaşacak

Açıklamalara göre YouTube Music’in yapay zekâ sunucuları, kullanıcılarla sevdikleri müzikler ile ilgili hikâyeler, hayran bilgileri, eğlenceli yorumlar gibi şeyler paylaşarak onların daha iyi bir müzik dinleme deneyimi yaşamasına yardımcı olacak. Böylece şarkı dinlemenin yanı sıra eğlenebilecek ve yeni bilgiler edinebileceksiniz.

Özellik hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. YouTube Labs’e sınırlı sayıda ABD’den Premium kullanıcısı erişebiliyor. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

Youtube

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Avrupa Birliği, Microsoft'u Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemesi vermeye mecbur bıraktı

Avrupa Birliği, Microsoft'u Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemesi vermeye mecbur bıraktı

Ekim 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler

Ekim 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim