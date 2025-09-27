YouTube Music’e, Spotify’ın DJ Özelliğine Benzer “Yapay Zekâ Sunucuları” Geliyor

YouTube Music'e "Yapay Zekâ Sunucuları" özelliği geliyor. Spotify'ın DJ'ine benzeyecek bu özellik, kullanıcılarla müzikler hakkında hikâyeler, bilgiler ve eğlenceli yorumlar gibi şeyler paylaşacak.

Kullandığımız her uygulama gibi YouTube’da gelişen yapay zekâ teknolojilerini kendisine entegre etmeye çalışıyor. Şimdi ise YouTube Music tarafında kullanıcı deyimini iyileştirecek yepyeni bir yapay zekâ özelliği eklemeyi planladığını duyurdu. Şimdilik yeni YouTube Labs’te test aşamasında olan bu özellik “AI Hosts”, yani “Yapay Zekâ Sunucuları” ismini alıyor.

YouTube Music’e eklenecek yapay zekâ sunucuları, Spotify’ın DJ’ine benzer bir işleve sahip olacak. Şirketin aktardığına göre özellik YouTube Music’teki müzik dinleme deneyimini “derinleştirecek.”

Sevdiğiniz müzikler ile ilgili hikâyeler, hayran bilgileri, eğlenceli yorumlar paylaşacak

Açıklamalara göre YouTube Music’in yapay zekâ sunucuları, kullanıcılarla sevdikleri müzikler ile ilgili hikâyeler, hayran bilgileri, eğlenceli yorumlar gibi şeyler paylaşarak onların daha iyi bir müzik dinleme deneyimi yaşamasına yardımcı olacak. Böylece şarkı dinlemenin yanı sıra eğlenebilecek ve yeni bilgiler edinebileceksiniz.

Özellik hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. YouTube Labs’e sınırlı sayıda ABD’den Premium kullanıcısı erişebiliyor. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.