YouTube, Twitter'da yaptığı paylaşım ile kullanıcıların Premium hizmeti hakkındaki tüm şikâyetlerini toplamaya başladı.

2015 yılında sadece müzik odaklı olmaktan çıkıp doğrudan YouTube’a entegre edilen Premium hizmeti, günümüzde 80 milyonu aşkın aboneye ev sahipliği yapıyor. Tabii her kullanıcı Premium hizmetinden aynı oranda memnun kalamayabiliyor.

Bu durumun farkında olan YouTube da alttan alttan halka açık bir fikir toplama uygulaması başlattı. Platform, resmi Twitter hesabından kullanıcılara Premium hizmetinde hangi sorunlarla karşılaştığını sordu. Dört temel seçeneği de anket şeklinde sundu.

YouTube’un Premium kullanıcılarına sorduğu soru:

YouTube, Premium kullanıcılarına sorduğu soruya cevap olarak “İndirme sorunları”, “Halen reklam görüyor olmak”, “Sınırlı plan seçenekleri” ve “Kötü video önerileri” seçeneklerini sundu. En çok şikâyet edilen seçenek de dördüncü seçenek oldu.

Ankete cevap veren 4000’den fazla Premium kullanıcısının %34,9’u, en büyük sorun olarak kötü video önerilerini seçti. İkinci en çok seçilen seçenek “Sınırlı plan seçenekleri”, üçüncü “Halen reklam görüyor olmak” ve dördüncü, “indirme sorunları” oldu.

Tabii birçok YouTube Premium kullanıcısı da Premium hizmetinde karşılaştığı sorunları ve önerilerini paylaşımın altına yığdı. Bunlardan bazıları şu şekildeydi:

"Çok pahalı."

“Arka planda oynatma ve PiP özellikleri konumu neden kilitli? Abonelik ücretini ödüyorum ama yine de bazı ülkelerde arka planda oynatmayı kullanmak için VPN kullanmam gerekiyor. Bunun mantıklı bir açıklaması yok.”

“Fiyat değmiyor. Erken benimseme avantajına bile sahiptim ve bunu geçiş yapmam gereken farklı bir hesaba taşıyamayacağım söylendi. Esasen tüm premium teklifler reklamsız görüntülemedir. Premium orijinaller ve özel şovlar artık var mı?”

“YouTube Music’i içermeyen daha ucuz bir seçeneği çok isterim. Spotify'da zaten çalma listelerim var ve başka bir yere taşınmakla ilgilenmiyorum. Seveceğim başka bir şey de, özellikle bir Chrome penceresinde çalışmayan bir YouTube masaüstü uygulaması.”

“Aile planındayım. Lütfen YouTube Shorts'u kapatmama izin verin! Kaydırma o kadar bağımlılık yapıyor ki çok zaman, sağlık ve akıl sağlığımı kaybediyorum. Aynı sebeple TikTok kullanmıyorum ama bir çok kişiyi klipleri için değil uzun süreli videoları için takip ediyor ve abone oluyorum.”

“Şimdiye kadarki en pahalı akış hizmeti, önerilen içerik inanılmaz derecede rastgele ancak "ücretsiz" seçeneği kesinlikle reklamlarla dolu. Aile paketim var, bireysel profillere sahip olma imkânı da dahil olmak üzere her şeyi göz önünde bulundurursak fiyatı 20 dolardan fazla olmamalı.”

“YouTube ile ilgili en büyük şikayetim, abone listemdeki belirli bir abone olunan kanala ulaşmak için etkili bir seçeneğe sahip olmamak. YT'yi çoğunlukla televizyonlarda izliyorum ve bir listenin en altındaki belirli bir kanala ulaşmak için tonlarca kanal arasında gezinmek zorunda kalmak verimli değil.”

“YouTube Music olmayan planı geri getirin.”

“1- Premium kullanıcılar için özel müşteri hizmetleri yok. Bir sorunumuz varsa ve önceliğimiz yoksa size ulaşamıyoruz.

2- Bizi normal kullanıcılardan ayıracak özel seçenekler yok.”