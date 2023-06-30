Google sözcüsü Oluwa Falodun, The Verge'e gönderdiği e-postada YouTube'un reklam engelleyicilere karşı alacağı yeni önlemi paylaştı.

En popüler video paylaşım platformu YouTube, geçtiğimiz haftalarda reklam engelleyicilere karşı somut adımlar atmaya başlamıştı. Platform, reklam engelleyicilerin aktif olması durumunda kullanıcıları uyarıyor, ya devre dışı bırakmalarını ya da Premium’a geçmelerini söylüyordu.

Fakat kullanıcılara yönelik bir ceza yoktu. The Verge’e konuşan Google sözcüsü Oluwa Falodun ise tartışma yaratacak yeni bir açıklama yaptı. Falodun, reklam engelleyicilerin aktif tutulması durumunda videoların izlenmesinin önüne geçeceğini açıkladı.

Reklam engelleyiciyle 3 video izleyenler bir daha video izleyemeyecek:

Sözcü Falodun, daha önce ortaya çıkan ve kullanıcıların video izlemesinin önüne geçecek özelliği resmen doğruladı. Şu anda test aşamasında olan özellik, reklam engelleyici aktif iken üç video izlenmesi durumunda kullanıcılara daha fazla video izletmeyecek.

Bu engelleme, kullanıcı YouTube’u reklam engelleyici uzantıda beyaz listeye eklemediği veya reklam engelleyiciyi kapatmadığı sürece geçerli olacak. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılar için geçerli olacağı bilinmiyor.

YouTube hakkını korumak istiyor elbette, ancak geçtiğimiz yıl böyle bir durum da yaşanmıştı…