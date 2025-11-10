YouTube, Reklam Engelleyici Kullananları Direkt Siteye Almamaya Başladı

Reklam engelleyici kullanan bir çok kullanıcı, YouTube'a erişememe sorunu yaşamaya başladı.

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, son yıllarda reklam engelleyiciler ile âdeta bir savaş içerisindeydi. Platform, bu tarz sistemlerin politikalarına aykırı olduğunu söylüyor ve kullanılmaması gerektiğini belirtiyordu. Ancak YouTube genelinde reklam engelleyici kullananların sayısı hâlâ ciddi anlamda yüksekti.

Şimdi ise reklam engelleyiciler ile ilgili bir problem ortaya çıktı. Bu tarz sistemleri kullanan kullanıcılar, YouTube’a erişim sağlayamadığını bildirdi. Downdetector üzerinden yapılan şikâyetlerde birçok reklam engelleyici kullanan kişinin platforma erişemediği görüldü.

Sadece reklam engelleyici kullananlarda yaşandı

İlginç olan durum, kullanıcılar reklam engelleyici olmayan tarayıcılar üzerinden YouTube’a erişmeye çalıştıklarında platformun sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettiğini gözlemledi. Yani problem, yalnızca reklam engelleyici çalıştığı anlarda baş gösterdi. YouTube’dan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Bu tarz bir olayı ilk kez görmüyoruz. Son 1 yılda birçok benzer olayın yaşandığını görmüştük. Bazı kullanıcılar, reklam engelleyiciler aktif olduğunda videoların yavaş yüklendiğini ifade etmişti. Ayrıca izlenme sayılarını düşürdüğünü bile söyleyenler olmuştu.

Herhangi bir resmî açıklama olmadığı için yaşanan erişim sorununun YouTube’un kasıtlı yaptığı bir şey olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak şirketin bu hizmetlere karşı tutumunu düşündüğümüzde böyle bir şey olması pek şaşırtıcı olmayacaktır.