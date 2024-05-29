Bazı kullanıcılar, YouTube'da videoların otomatik olarak sona atladığı bir özellik görmeye başlamıştı. Bu değişikliğin, reklam engelleyicilere yönelik olduğu düşünülüyordu. Google'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

YouTube, dün çok tepki çeken bir özellikle gündeme gelmişti. Reddit’te reklam engelleyici kullananan birçok kişi, uygulamaya girdiklerinde otomatik olarak videoların sonuna atıldıklarını ve videoları izleyemediklerini söylüyorlardı. Bunun da platformun reklam engelleyicilerin önüne geçmeye yönelik hamlelerinin bir parçası olduğu öne sürülmüştü. Ancak kesin olarak bu amaç için yapıldığına dair bir kanıt yoktu.

Değişikliğe tepkiler artan konuya ilişkin Google’dan bir açıklama geldi. 9to5Google’a konuşan şirket, sanılanın aksine reklam engelleyicilere yönelik bir hamle olmadığını ifade etti.

Performans geliştirme için yapılıyormuş

YouTube’un sahibi Google, yaptığı açıklamada videolarının sonuna atma özelliğinin reklam engelleyicilere yönelik hamleleriyle bir alakası olmadığını ifade etti. Bunun yerine platformun performansını ve güvenilirliğini artırmaya yönelik getirilen bir girişim olduğunu söyledi.

Bu değişikliğin tabii ki dolaylı yoldan reklam engelleyicileri izleme deneyimini etkileme ihtimali var. Ancak Google’ın açıklamasına göre direkt onlar için yapılan bir hamle değil. Zaten 9to5Google’ın aktardığına göre reklam engelleyici kullanmayıp bu sorunu yaşayanlar da var. Şirketin bu özellikle performans ve güvenilirlik konusunda nasıl iyileştirme yaptığı konusunda ise bir detay yok.

Kullanıcıyı videonun sonuna atan değişiklik böyle gözüküyordu: