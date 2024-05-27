MrBeast, YouTube tarihinin en büyük yarışmasını düzenleyeceğini açıkladı. Büyük ödülün 5 milyon dolar olacağı yarışmada tam 5.000 kişi yarışacak. Başvurular başlamış durumda.

Dünyanın en çok takipçili YouTuber'larından MrBeast, içerik üretme olayını bambaşka bir noktaya taşımaya kararlı gibi görünüyor. Daha önce sıradan insanları bir araya getirerek çok büyük paralar dağıtan MrBeast, bu kez tarihe geçecek bir işe kalkıştı.

Resmî X hesabından bir paylaşım yapan MrBeast, tarihin en büyük yarışmasını düzenleyeceğini duyurdu. Bu yarışma kapsamında tam 5 milyon dolarlık ödül dağıtacağını duyuran ünlü YouTuber, yarışma için başvuru almaya da başladı.

Yarışmaya 5.000 kişi seçilecek

MrBeast'in açıklamasına göre ilk aşamada 5.000 kişinin seçileceği yarışmaya katılmak için birkaç şartın karşılanması gerekecek. Bunlardan ilki, tahmin edebileceğiniz üzere 18 yaşın üzerinde olmak. YouTuber ayrıca Nisan 2025'e kadar geçerli bir pasaport bulunması gerektiğini de ifade etti. Peki bu yarışmaya nasıl başvuru yapılacak?

MrBeast'in X'te yaptığı paylaşım:

beastgames.com Tarihin en büyük yarışma programında 5.000.000 dolar dağıtıyorum. Beast Games'te yarışmak istiyorsanız (5.000 kişiye ihtiyacım var hahaha) buradan başvurun -

MrBeast'in düzenleyeceği yarışmaya başvuru yapmak isteyenlerin, buradaki bağlantıyı kullanarak kendilerinden istenen bilgileri vermeleri gerekiyor. Bu bilgiler daha çok kişisel şeylerden oluşuyor. MrBeast, dileyenlerin bir video da çekebileceklerini söyledi. Tüm detaylar, az önce paylaştığımız bağlantıda bulunuyor.