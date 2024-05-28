YouTube, reklam engelleyicilerle mücadele kapsamında yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu yeni özellik, videonun hiçbir şekilde oynatılamamasını sağlayacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, bundan bir süre önce reklam engelleyicilere savaş açtı. Şirket, bu kapsamda reklam engelleyicilerin kullanılmasını yasaklamaya çalıştı. Reddit'te yapılan paylaşımlar, YouTube yönetiminin bu sorunu kökten çözdüğünü gözler önüne seriyor.

Kullanıcıların yaptığı geri bildirimlere göre reklam engelleyici kullanılmak istendiğinde videolar artık çalışmayacak. Algoritma, otomatik olarak videonun sonuna atacak. Kullanıcı, ne yaparsa yapsın videoyu oynatamayacak. Kullanılan reklam engelleyici kaldırıldığında veya YouTube için devre dışı bırakıldığı zamansa sorun kalmayacak.

YouTube'un reklam engelleyicilere yönelik yeni tedbiri böyle görünecek

Reddit'te konuyla ilgili paylaşım yapan kullanıcılar, her ne yaparlarsa yapsınlar bu durumu aşamadıklarını söylüyorlar. YouTube cephesinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da yeni tedbir, pek çok kullanıcının canını sıkacak gibi görünüyor.

YouTube'un yeni reklam engelleyici özelliği, şu an için test aşamasında gibi görünüyor. Bu özelliğin bir gün kullanıma sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.