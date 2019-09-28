YouTube Üzerinde iPhone 11 Vaadiyle İnsanları Kandıran Video

Video paylaşım platformları arasında en popüler site olan YouTube, içerisinde sayısız video barındırıyor. Bu videolar arasında yararlı olanlar kadar zararlı içerikler de izleyicilere sunulabiliyor. Bir Türk YouTuber'ın geçtiğimiz hafta paylaştığı bir video, reklam adı altında kumara teşvik ederek zararlı içeriklerin nerelere varabileceğini gözler önüne seriyor. iPhone 11 vaadiyle insanları kumara teşvik eden bu içeriğe ve arkasındaki tüm detaylara gelin birlikte göz atalım.

Sosyal medya platformlarından yapılan reklamlar, her geçen gün farklı stratejilerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. İnternet üzerinde faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar siteleri de insanlara bu reklamlarla ulaşabiliyor. İlk aşamada belli bir miktar para yatırıp ardından kutu satın alma ve sandık açma gibi eylemlerle adeta kumarın farklı bir şekle bürünmüş hâlini insanlara yansıtan sitelerin sayısı son derece artmış durumda.

Özellikle ebeveynlerin çocukları için oldukça dikkatli olması gereken bir platform olan YouTube'da da bu tarz sitelerin reklamları yayılmaya başladı. "Çıngıraksız Yılan" isimli bir YouTube kanalında paylaşılan video da iPhone 11 vaadiyle insanları kumara yönlendiren sitelerin son örneği olarak karşımıza çıktı. Kutu açma sitesi nedir, bu videolar çocukları nasıl etkiliyor gibi soruların yanıtlarını gelin birlikte arayalım.

Kutu açma sitelerinin kumar sitelerinden farkı yok:

Paylaşılan videodan da izleyebileceğiniz gibi bu sitelerin çalışma mantığının aslında kumar sitelerinden bir farkı yok. Kutu satın alma ya da sandık açma siteleri olarak gruplandırabileceğimiz bu siteler, öncelikle kullanıcılarından belli bir miktar para yatırmalarını talep ediyor. Yatırdığınız paraların bakiye olarak yansıdığı bu sitelerde, içinde iPhone 11 gibi çekici ürünlerin olduğu paketler kullanıcılara sunuluyor.

Kullanıcılar, bu kutuları içinde tam olarak ne olduğunu bilmeden belli bir miktar ödeyerek satın alıyor ve kutuyu açıyorlar. Tıpkı bir kumar sitesi gibi işleyen bu sistem, kullanıcılarına kutudan belli bir değer biçilmiş bir ürün çıkarıyor. Kullanıcılar, çıkan ürünleri satarak sitedeki bakiyelerini güncelleyebiliyorlar.

Bu videolar, çocukları nasıl etkiliyor?

Yukarıdaki pencereden izleyebileceğiniz, iPhone 11 adının kullanılarak kutu açma sitesinin reklamının yapıldığı videonun açıklama kısmında yer alan "18 yaşından küçükler asla oynamamalı, bütün sorumluluk size aittir" yazısı bile aslında bu sitelere dair tüm soruların yanıtını veriyor ancak biz de bu konuya detaylarıyla değinelim. YouTube'un son dönemde çocukların izlememesi gereken içeriklerle mücadelesi sürüyor ve bu alanda YouTube Kids projesi yavaş yavaş yaygınlaşıyor.

Çocukların bu tarz içerikleri izleyerek iPhone 11 gibi popüler ürünlere karşı istek duyması, onların bu sitelerde hesap oluşturmasına hatta ebeveynlerinin kartlarını kullanarak bu sitelere para yatırmasına bile sebep olabilir. Durum, çocukların erken yaşta kumar sitelerine girmesi olunca; çocukların geleceği adına endişelenmemek elde değil. Dolayısıyla ebeveynlerin gerekli kontrolleri yapması ve çocukları bu içeriklerden uzak tutması konusunda ciddi adımlar atması gerekiyor.

Sonuç olarak;

iPhone 11'in alımı zor bir cihaz olması sebebiyle insanları bu ürünlerle kandıran bu sitelerin, kumar sitelerinden bir farkı olmadığını hatırlatmakta fayda var. İsmi geçen sitelerin hukuka aykırı faaliyetleri sebebiyle kapanması da söz konusu olabilir. Dolayısıyla alımı zor olan iPhone 11 gibi cihazlar satın almak için kolay yol arayanları hedefine alan bu sitelerden uzak durmak, sizler için en yararlı davranış olacaktır.

Edit:

Video, haber yayınladıktan sonra YouTube üzerinden kaldırıldı.