ABD'li YouTuber'dan Dikkat Çeken Joe Biden Çıkışı

Yaklaşık 5,5 milyon abonesi olan ABD'li YouTuber Tana Mongeau, yaklaşan başkanlık seçimleri için ilginç bir kampanya başlattı. Donald Trump'ın rakibi olan Joe Biden'a oy verdiğini kanıtlayan takipçilerine çıplak fotoğrafını göndereceğini söyleyen YouTuber, bir anda ülkenin gündemine oturdu.

ABD'nin bir numaralı gündem maddesi şu sıralar 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri. Mevcut Başkan Donald Trump'ın karşısına rakip olarak çıkan Joe Biden, ABD'nin belirli bölgelerinde çok ciddi destek görüyor. Üstelik ülkenin bazı popüler isimleri de halkı oy vermeye davet ediyorlar. Ancak ABD'de öyle bir isim var ki, şu sıralar başkanlık seçimleri kadar konuşulmaya başladı. Bu isim, milyonlarca abonesi olan ünlü YouTuber Tana Mongeau.

Mongeau, Donald Trump'tan haz etmeyen isimler arasında yer alıyor. Zaten sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla da bunu açıkça görebiliyoruz. Ancak ünlü YouTuber, bu seçimleri gözünde o kadar büyütmüş durumda ki takipçilerinin pek çoğunun reddedemeyeceği bir teklifte bulundu. Mongeau, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, Biden'a oy verdiğini ispatlayan takipçilerine ücretsiz olarak çıplak fotoğrafını göndereceğini duyurarak ortalığı karıştırmayı başardı.

"Biden'a oy verdiğini ispatla, sana çıplak fotoğrafımı atayım"

Mongeau'nun YouTube ve Instagram'da yaklaşık 5,5 milyon takipçisi var. Twitter'da ise 2,5 milyon civarında takipçiye sahip olan internet fenomeninin yaptığı teklif, hayranlarını harekete geçirmiş durumda. Çünkü Mongeau, bu tekliften sonra 100 bin civarında mesaj aldığını söylüyor.

Ünlü YouTuber, böyle bir kampanyayı muhtemelen sadece Biden'ı desteklediği için başlattı. Ancak bu tür bir seçim kampanyası, ülkeyi adeta ikiye bölmüş durumda. Çünkü kimileri bunun herhangi bir sorun teşkil etmediğini savunurken bazı kesimler ise Mongeau'nun yaptığının bir suç olduğunu ileri sürüyorlar. Örneğin ​Cornell Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yapılan açıklamalara göre "herhangi bir kişiye oy vermek veya oy kullanmak veya herhangi bir adaya veya herhangi bir adaya karşı oy kullanmak için harcama yapan veya teklifte bulunan kişiye", para cezasına ek olarak 2 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

YouTube, bu kampanya üzerine harekete geçti

3 Kasım seçimleri için ilginç bir kampanya başlatan fenomen, YouTube yetkililerinin de dikkatinden kaçmadı. Açıklamalardan kısa bir süre sonra yapılan incelemelerde, Mongeau'nun YouTube doğrulama rozetinin kaldırıldığı görüldü. Ancak yaptığımız son kontrollerde, fenomenin Twitter, YouTube ve Instagram hesaplarının her üçünün de doğrulanmış olduğunu görüyoruz.

YouTuber'ın kampanyasının nereye varacağı bilinmez ancak yerel kaynaklara göre eyalet sisteminin uygulandığı ABD'de seçim kanunları biraz farklı işliyor. Bu bağlamda 21 eyalet için oy pusulası ile fotoğraf çekinmenin yasal olduğunu söyleyen kaynaklar, en az 16 eyalet için böyle bir şeyin yasal olmadığını ifade ediyorlar. ABD, bir süre daha Tana Mongeau ismini konuşmaya devam edecek gibi görünüyor.