YouTube'a Saatlerce Durmadan Shorts Kaydırmanızı Önleyecek Özellik Geldi

YouTube, Shorts videolara güzel bir özellik getirdi. Kullanıcılar, saatlerce video izlemenin önüne geçmek için Shorts için zamanlayıcı ayarlayabilecek.

Maalesef kısa video formatının çok yaygınlaşması nedeniyle “sonsuz kaydırma” denilen terim hayatımıza girdi. Bugünlerde milyonlarca insan saatlerce hiç durmadan TikTok, Instagram Reels veya YouTube Shorts videolarını kaydırarak zaman geçiriyor. Hâliyle de aşırıya kaçıldığında ciddi anlamda zararlı olabiliyor.

Şimdi ise bu konuda YouTube’dan bir hamle geldi. TechCrunch’ın aktardığına göre dev video platformu, insanların durmadan Shrots videosu kaydırma davranışının önüne geçecek bir özelliği kullanıma sunmaya başladı. Bu özelliğin test edildiği yılın başlarında Android Authority tarafından fark edilmişti.

Shorts videolara zamanlayıcı ayarlanabilecek

Henüz özellik hakkında bir ekran görüntüsü yok ancak nasıl çalışacağına dair bilgiler var. Buna göre kullanıcılar, uygulamanın ayarları üzerinden Shorts videolar için günlük zaman limitleri ayarlayabilecek. Ayarladıkları süreye ulaştıklarında, platform onlara pop-up bir bildirim göndererek ara vermelerini önerecek.

Tabii ki bu uyarıyı tek bir tıkla kapatıp kaydırmaya devam etmek mümkün olacak. Yine de kullanıcıya ne kadar uzun süredir kaydırıp video izlediğini hatırlatmasıyla güzel bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Böylece durumun farkına varabilir ve o sonsuz kaydırmaya biraz da olsa ara verebiliriz.