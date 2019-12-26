YouTube’un yeni Studio güncellemesi, kullanıcılar ve büyük şirketler arasında yaşanan telif hakları tartışmalarının önüne geçmek için çok daha kolay bir seçenek sunuyor.

YouTube’un Studio güncellemesi, kullanıcıların videoları için bir telif hakkı talebi geldiğinde videonun belirli kısımlarını kesme seçeneğini sunuyor. ‘Assisted Trim’ olarak adlandırılan özellik, videoda telif hakkı talebinin geldiği kısımları kesebilmenizi sağlıyor. Güncellemenin arkasındaki yaratıcı ekip, kullanıcıların videolarını düzenlemeleri için daha gelişmiş bir özellik üzerinde de çalışmalarını sürdürüyorlar. Bahsi geçen bu özelliğin ise yakın bir zamanda kullanıcıya sunulması planlanıyor.

YouTube’da müzik şirketleri, yayıncılar ve üçüncü şahıslar arasında yaşanan telif hakkı tartışmalarının adeta ardı arkası kesilmiyor. Örneğin; özellikle 2019 yılında YouTube kanallarında video paylaşan yayıncılar, Universal Music gibi büyük müzik şirketlerini telif hakları konusunda aşırı duyarlı olmakla suçladı. Bu büyük şirketlerin, mevcut şarkıların oldukça büyük bir kısmı için telif hakkına sahip olması da işleri hiç kolaylaştırmıyor. YouTube da kullanıcıların yaşadığı bu sorunu hafifletmek için uzun süredir zorlu bir savaş veriyor.

Bu sorunu çözmek isteyen YouTube, geçtiğimiz Temmuz ayında yeni bir karar aldı

Bundan böyle Universal gibi şirketler, telif haklarına sahip olduğu materyallerin videoda hangi kısımda bulunduğunu belirtmek zorunda olacaktı. Bu da daha önce yapmak zorunda olmadıkları bir şeydi. Kullanıcılar, yeni Studio güncellemesi sayesinde hangi videoları için telif hakkı talebi bulunduğunu da çok daha kolay bir şekilde görebilecekler.

YouTube’un yaptığı açıklamada şu sözler de yer alıyor: “Telif hakkı ile ilgili yaşanan durumlarda mümkün olabildiğince şeffaf davranmaya çalışıyoruz. Bu nedenle telif hakkı talebi gelen videolarda artık çok daha fazla detaya dikkat edilecek.”

YouTube’un yaptığı açıklamalarda, kullanıcıları telif hakkı talepleri ile boğuşmaktan kurtarmaya yönelik bir sürü yeni güncellemenin 2020 yılında sunulacağını da yer alıyor. YouTube’un yeni Studio güncellemesi, kullanıcıları şimdilik bu dertten kurtarmak ve süreci kolaylaştırmak için bir yol sunuyor.