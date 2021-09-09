YouTube'da içerik üreticilerinin topluluk gönderileri yayınlayabilmesi için daha önce en az 1000 aboneleri olması gerekiyordu. Platformun yeni düzenlemesi ile birlikte artık 500 aboneye ulaşan herkes topluluk gönderileri paylaşabilecek.

En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan YouTube, içerik üreticileri ile abonelerinin etkileşime geçebilmesi için çeşitli özelliklere sahip. Bu özelliklerden biri de içerik üreticilerinin takipçilerine mesaj iletebilmesini sağlayan topluluk gönderileri özelliği.

Geçmişte platformda 1000 aboneye ulaşan içerik üreticileri bu özelliği kullanmaya hak kazanıyordu. 12 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre ise 500 abonesi olan her kanalın sahibi bu türden bir paylaşım yapabilecek.

Milyonlarca kanal topluluk gönderilerine kavuşuyor:

Konuyla ilgili olarak bir Tweet atan YouTube, "Topluluk gönderileri milyonlarca kanala daha geliyor! 12 Ekim 2021'den başlayarak topluluk gönderileri için uygunluk sınırını 500+ kullanıcısı olan kanallara indiriyoruz. Topluluk sekmesini kullanmaya başlamak için ipuçları:" ifadelerini kullandı..

İçerik üreticileri Facebook'ta gördüğümüze benzer şekilde haberler ya da durum güncellemeleri paylaşmak için topluluk gönderilerini kullanabiliyor. Bu özellik, içerik üreticilerinin kendi profillerinde topluluk sekmesinin altında bulunuyor. Bu özellik tartışmalar sekmesinin yerini alması için hazırlanıyor. Tartışmalar sekmesi 12 Ekim'de kaldırılacak.

500'den az abonesi olan kanallar da bu özelliği gelecekte kullanabilmeye başlayacak gibi duruyor. Konuyla ilgili olarak YouTube cephesinden yapılan açıklamada 500'ün altında abonesi olan kanallara topluluk gönderileri özelliğinin gelecekte onlara da açılabilmesi için çalışmalar yaptıkları belirtildi. Yani gelecekte bu özelliği daha da fazla sayıda kanalda görebileceğiz.

500'den fazla aboneniz varsa ya da özellik yayınlandıktan sonra 500 aboneyi geçerseniz topluluk sekmesini hemen göremeyebilirsiniz. YouTube'dan gelen açıklamaya göre özelliğin panellere eklenmesi bir haftayı bulabilecek. Son dönemde başı TikTok gibi kısa süreli içerik üreticileri ve dolaylı olarak rekabet ettiği hikayeler gibi özelliklerle dertte olan YouTube'un bu hamlesinin nasıl bir sonuç vereceğini hep birlikte göreceğiz.