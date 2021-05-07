Google, iOS ekosistemindeki YouTube Premium aboneleri için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, YouTube'un ana uygulamasına yeni bir kontrol arayüzü getirerek, müzik dinleyen kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunulmasını sağlıyor. Özelliğin ne zaman hazır olacağı şimdilik bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın sahip olduğu hizmetlerden olan YouTube, bir süredir "YouTube Music" isimli müzik dinleme özelliği de hizmet veriyor. Ancak YouTube Premium abonesiyseniz, YouTube Music gibi ayrı bir uygulama kullanmanıza gerek kalmıyor. Çünkü YouTube'un ana uygulamasını arka plana aldığınızda da müzik dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Google şimdi, YouTube'u tam da bu anlattığımız şekilde kullanan müşterileri için yeni bir özelliği test etmeye başladı.

9to5Google tarafından keşfedilen yeni özellik, YouTube kullanıcılarına yeni bir kontrol arayüzü getirecek gibi görünüyor. Böylelikle kullanıcılar, ana YouTube uygulamasında YouTube Music benzeri bir deneyim yaşayabilecekler. Şu an için yalnızca iOS platformunda test edilen ve kısıtlı sayıda YouTube Premium abonesine sunulan arayüz, özelliğin yalnızca YouTube Premium aboneleri tarafından kullanılabileceğini düşündürüyor.

YouTube'un test edilen kontrol arayüzü işte böyle görünüyor

YouTube Premium abonesi olan bazı iOS kullanıcılarından ekran görüntüsü almayı başaran 9to5Google, özelliğin yukarıdaki gibi görüneceğini söylüyor. Kullanıcıların bir müzik videosuna girdiklerinde küçük bir buton göreceklerini ve bu butona tıkladıklarında da yeni kontrol arayüzüne ulaşabileceklerini bildiren 9to5Google ekipleri, bu özelliğin kullanıcılar için daha konforlu bir deneyim sunacağını düşünüyor.

Ekran görüntüsüne baktığımızda, bir kullanıcının bu kontrol arayüzünü kullanarak dinlediği müziği durdurabileceğini, ileri ya da geri sarabileceğini, beğenebileceğini, paylaşabileceğini ve hatta oynatma hızını değiştirebileceğini görüyoruz. Böylelikle kullanıcılar, YouTube uygulamasının geleneksel arayüzünü farklı bir şekilde görüntüleyerek, daha işlevsel bir deneyim yaşamış olacaklar. Ancak özelliğin ne zaman hazır olacağı, kullanıcıların bu özelliğe ne zaman erişebileceği şu an için bilinmiyor.