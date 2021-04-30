Google, YouTube'a eklenen yorumlarla ilgili yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, kullanıcıların videonun bir anına yorum ekleyebilmesini sağlıyor. Uygulamanın Android ve iOS sürümlerinde test edilmesine başlayan özelliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler çevrimiçi video uygulaması YouTube'un Android ve iOS sürümlerinde yeni bir özelliği test etmeye başladı. Video izlerken yorum okumaktan da hoşlanan kullanıcıların ilgisini çekecek bu özellik, bir video ile ilgili en önemli yerin kaçıncı saniye olduğunun anlaşılmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Google'ın test etmeye başladığı bu özellik aslında, SoundCloud isimli müzik platformu kullanan tüketiciler tarafından yakından biliniyor. Öyle ki bir kullanıcı, SoundCloud'daki bir şarkının belirli bir saniyesine yorum ekleyip, bunu herkese açık olarak paylaşabiliyordu. İşte YouTube'un yaklaşan özelliği de tam olarak bu amaca hizmet ediyor. İzlediği bir videonun belirli bir saniyesi için yorum yapacak kullanıcı, diğer kullanıcılara o saniyede ne olduğuna dair bilgi vermiş olacak.

YouTube'un yeni özelliği, kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test ediliyor

YouTube'un yaklaşmakta olan yeni özelliği, şu an için çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test ediliyor. Hatta bu kullanıcı kitlesi o kadar kısıtlı ki özellikle ilgili bir ekran görüntüsü bile elde edilemedi. Özelliği yalnızca bir kez görebildiklerini söyleyen Android Police ekibi, bu özelliği gösterebilmek için montajlanmış bir görüntü oluşturmuşlar. Buna göre özelliğin temsili gösteriminin şöyle olduğunu söyleyebiliriz;

Android Police'in yaptığı tespitlere göre test aşamasında olan bu özelliğe, yorum filtreleri üzerinden ulaşılabiliyor. Mevcut koşullarda yorumları eklenme tarihi ya da popülerliğine göre sıralayabilen kullanıcılar, bu özelliğin yayınlanmasıyla birlikte zaman çizgisine göre eklenen yorumları görüntüleyebilecekler. Örneğin yukarıdaki temsili görüntüde bir kullanıcı, 3:42'de patlama anının olduğunu yorum olarak belirtmiş. Arka plana baktığımızda da o patlamanın olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz.

Google, YouTube'da test edilen özellikle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Yani bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı, mobil sürümlerle mi sınırlı olacağı yoksa web sürüme de mi geleceği, şu an için bilinmiyor. Ancak bu özelliğin pek çok kullanıcı için farklı bir deneyim sunacağını şimdiden söyleyebiliriz.