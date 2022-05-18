YouTube, Yeni Reklam Özelliğini Duyurdu: Sıklık Ayarlanacak!

Son 3 ayda istemediği düzeyde reklam geliri elde eden YouTube, hem izleyicileri hem de reklam verenleri ilgilendiren yeni reklam özelliğini duyurdu. Şirket, reklamlarda haftalık görüntüleme sınırı ayarlabanileceğini açıkladı.

Her gün yüz milyonlarca kişinin vakit geçirdiği YouTube, reklam politikasında hem içerik üreticileri hem de izleyicileri yakından ilgilendiren yeni değişikliklere imza attı. Şirket, New York’ta gerçekleştirdiği YouTube Brandcast sunumunda kullanıcıların sıklıkla şikayet ettiği reklam sıklığı konusuna yeni bir çözüm getirdi.

YouTube, MrBeast gibi YouTube’un en popüler içerik üreticilerinin de katıldığı sunumda reklam sıklığına yeni bir sınır getirdiklerini açıkladı. Bu sınırla birlikte Google Ads üzerinden YouTube reklamı verenler, reklamlarının izleyicilere hangi sıklıkla gösterileceğini haftalık sınırlarla belirleyebilecekler.

İzleyicilerin reklama olan ilgisini artıran yeni çözüm:

Reklamlar için getirilen yeni sınırlama özelliği, YouTube tarafından açıklanmadan önce Discovery+ platformuyla birlikte test edildi. Yapılan açıklamaya göre reklamlara haftalık bazda görüntülenme sıklığı sınırı getirilmesi, izleyicilerin reklama olan farkındalığını neredeyse iki kat artırdı.

YouTube, 2022'nin ilk üç ayında reklam satışlarında büyük bir yavaşlamaya yer verdiğini gösteren verileri paylaşmıştı. Şirketin reklam geliri, beklentilerin altında kalmıştı. Yeni reklam stratejisi de YouTube'un bu geliri artırmak için seçtiği bir çözüm oldu.

Peki bu değişiklik, biz izleyicilere nasıl yansıyacak?

YouTube, bu politika değişikliğinin izleyiciye nasıl yansıyacağını net bir şekilde açıklamadı. Fakat mevcut durumdan bir çıkarım yapmak gerekirse her videonun başında aynı reklamı görme sorunu, reklam verenler için oluşturulan bu çözümle birlikte ortadan kalkabilir. Bu sayede izleyiciler olarak biz aynı reklamı görmekten kurtulmuş olacağız, hem de reklam verenler sürekli görmemiz nedeniyle ilgimizin düştüğü reklamlarına ilgiyi daha da artırabilecek.