YouTube'un bir süre önce görünen zamanlanmış yorum özelliği, bu kez başka bir videoda ortaya çıktı. Tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı bilinmeyen özellik, şu an için yalnızca bazı Android kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor.

Bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, YouTube'da test edilen yeni bir özellikten bahsetmiştik. Bu özellik, bir videonun belirli bir saniyesine yorum yapılabilmesini ve diğer kullanıcıların da o yorumları görebilmelerini sağlıyordu. Şimdi, bu özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Özellik, başka bir videoda daha gün yüzüne çıktı.

Daha önceki içeriğimizde, bu özelliğin Android Police tarafından keşfedildiğini söylemiştik. Aynı ekip, bu kez başka bir videoda zamanlanmış yorum özelliğine denk geldi. Ancak yapılan incelemeler, zamanlı yorum özelliğinin şu an için yalnızca YouTube'un Android sürümünde çalıştığını gösteriyor. Özelliğin iOS sürümüne ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.

YouTube'un yeni özelliği, yorum filtreleri içine gizlenmiş durumda

Eğer sizler de YouTube'u Android cihazınız üzerinden kullanıyor ve biraz da şanslıysanız, bu özelliği deneyimleyebilirsiniz. Ancak YouTube'a eklenecek zamanlanmış yorum özelliğini görebilmek için videoyu yalnızca izliyor olmanız yetmiyor. Android Police, özelliğin yorum filtreleri içine bir seçenek olarak eklendiğini, bu filtreyi seçen kullanıcıların söz konusu videodaki yorumlara ulaşabildiklerini ifade ediyor.

YouTube'un yaklaşmakta olan özelliği, özellikle de sadede gelmekte zorlanan YouTube kanallarının videolarında işe yaracak. Örneğin bir konuyu gereksiz yere uzatan bir YouTube'ın videosunda bu özelliği kullanmak, zaman kaybının önüne geçilmesini sağlayacak. Ancak bu özelliğin ne zaman tüm kullanıcılar için uygun olacağı bilinmiyor. Ayrıca bu özelliğin bir videodaya gelen yüzlerce yorum içerisinden nasıl filtreleme yapacağı da şimdilik belli değil.

İşte zamanlı yorum özelliğini görebileceğiniz o video