YouTube, masaüstü kullanıcılarının tek seferde daha fazla arama sonucuna ulaşmalarını sağlayacak yeni bir görünüm test ediyor. Bu yeni görünüm ile arama sonuçları dikey bir liste halinde değil, tıpkı anasayfada olduğu gibi bir ızgara düzeninde görünüyor.

YouTube son dönemde kullanıcı deneyimini iyileştirmek için pek çok yenilik üzerinde çalışıyor. Anasayfada kullanıcılarının karşısına sık sık deneyim anketleri çıkaran platform, bir yandan da bazı yeni görünümler ve özellikler test ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde masaüstünde mevcut olan 'Loop' (döngü) özelliğini mobil cihazlarda da test etmeye başlayan platform, şimdi de arama sonuçlarının görünümü ile ilgili bir yeniliği test ediyor.

Şu an için yalnızca Premium kullanıcıların test ederek erken erişim şansı elde ettiği bu yenilik ile birlikte masaüstünde YouTube'da bir arama yaptığınızda sonuçlar dikey bir sütun halinde değil, anasayfada da olduğu gibi bir ızgara düzeninde görünüyor. YouTube bu özelliği tek seferde daha fazla arama sonucu görmeye olanak tanımak için yapmış ve böylelikle tek satırda üç arama sonucu görülebiliyor. Özellikle karşılaşan kimi kullanıcılarda ise bu rakam beş olarak görülmüş durumda.

Kullanıcıların geri dönüşlerini topluyor:

YouTube bu yeniliği Premium kullanıcılarından geri dönüş toplayarak geliştirmeye devam ediyor. Dileyen kullanıcılar sınırlı bir süre için sunulan deneme sürümünü test edip geri dönüş bildirebiliyor. Şu an için yeni görünümü test eden kullanıcılardan gelen yorumlar ise bir nevi ikiye bölünmüş durumda. Kimi kullanıcılar özelliğin daha fazla sonuca ulaşma sağlaması sebebiyle kullanışlı olduğunu söylerken kimileriyse pek de beğenmediklerini belirtiyor.

Özelliğin gelen geri bildirimler sonucu herhangi bir değişim geçirip geçirmeyeceği ya da tüm kullanıcıların beğenisine sunulup sunulmayacağı ise belli değil. Siz YouTube'un yeni arama sonucu görünümünü nasıl buldunuz? Sizce gerçekten de bu yeni görünüm daha mı kullanışlı? Bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın.