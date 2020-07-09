Hindistanlı YouTuber Gaurav Taneja, oyun oynamak için açtığı Rasbhari Ke Papa kanalıyla önemli bir başarı elde etti. Aslen pilot olan YouTuber, sadece 98 dakikada 100 bin aboneye ulaşmayı başardı.

Yeni bir YouTube kanalı açtığınızda, 100 bin aboneye ne kadar sürede ulaşmayı hedeflersiniz? Bu süreç, pek çok kişide değişkenlik gösterse de normal şartlarda minimum 1-2 senede olacaktır. Peki, dünya üzerinde en hızlı şekilde 100 bin aboneye ulaşan YouTuber’ı biliyor musunuz? Hindistan’da tanınan bir YouTuber, açtığı yeni kanalıyla, dünyada en hızlı 100 bin aboneye ulaşan YouTube kanalı oldu. Gaurav Taneja isimli YouTuber’ın elbette bu noktada önemli bir avantajı bulunuyordu.

3 ayrı YouTube kanalı bulunan Taneja, Hindistan’ın en popüler YouTuber’larından biri olarak kabul ediliyor. Hindistan’ın nüfusu da göz önüne alındığında, YouTuber’ın yeni kanalının 100 bin aboneye ulaşması yalnızca 98 dakika sürdü. Dakikada 1000 aboneden fazla abone kazanan Taneja, 2005’ten beri hizmet veren video izleme platformunun rekorunu da kırmış oldu.

1 günde 633 bin abone

Rasbhari Ke Papa isimli YouTube kanalı, 98 dakikada 100 bin aboneye ulaşmasının ardından yeni takipçiler kazanmaya devam etti. 1 günde 633 bin aboneye ulaşan kanala yüklenen ilk video da şu ana kadar 1,6 milyon izlendi. Normalde bir pilot olan Taneja, bir uçağın güvenlik normlarını ihlal etmesiyle ilgili açıklamalar yapmış ve bu sebeple açığa alınmıştı. Bu olayın ardından kendine YouTube’da oyun kanalı açan Taneja, daha ilk videosundan inanılmaz bir destek almış görünüyor.

Dünyanın en çok vakit geçirilen video platformlarının başında gelen YouTube, bünyesinde bulunan milyonlarca YouTuber’la içerik üretmeye devam ediyor. Platforma video yükleyen kişilere, reklam gösterme durumuna göre ödeme yapan YouTube, bu sayede kazan-kazan politikası izlemiş oluyor. YouTube’u bir kariyer olarak gören insanlar da tüm mesaisini bu platforma video çekmek için harcıyor.