Ünlü Twitch yayıncısı Ninja, Mixer’in kapanma kararı almasının ardından ilk defa bir Fortnite yayını açtı. Ünlü yayıncı, hangi platforma geçeceğini henüz açıklamasa da ilk yayınını YouTube üzerinden yaptı.

Dünyanın en ünlü Fortnite yayıncısı olarak kabul edebileceğimiz Ninja, uzunca bir süredir Microsoft’un canlı yayın platformu Mixer’de yayınlarına devam ediyordu. Microsoft’un bu canlı yayın platformunu kapatma kararını almasının ardından ünlü yayıncı da bir nevi açıkta kalmış oldu. Tyler “Ninja” Blevins de Microsoft’un Mixer platformunu kapatma kararını açıklamasının ardından ilk kez bir Fortnite yayını yaptı.

Dünyanın en ünlü yayıncılarından olan Ninja, bu yayın içinse YouTube’u tercih etti. Yine de Ninja’nın şu an için YouTube’da kalıcı olarak yayın açmayacağını söyleyelim. Esports danışmanı Rod Breslau, Ninja’nın şu sıralar yayın platformlarıyla görüşme halinde olduğunu ve şu an için özel bir anlaşma imzalanmadığını bildirdi.

Ninja’yı elde etme yarışı

Ninja gibi kendi izleyici kitlesini de yayında getiren büyük çaplı yayıncıların platforma geçmesi, o platformlar için çok önemli olabilir. Ünlü yayıncı, geçen sene Twitch, Mixer, YouTube ve Facebook Gaming arasında yapılan mücadele sonucunda 20-30 milyon dolar gibi en yüksek parayı veren Mixer’e geçiş yapmıştı. Microsoft’un Mixer’i kapatmasının ardındansa ünlü ismin yayınlarını nerede açacağı yeniden merak konusu olmuştu. Ninja’nın önümüzdeki günlerde nasıl bir karar alacağı şu an için bilinmiyor, ancak yayıcının bir başka ünlü yayıncı Shroud ile Facebook Gaming’e geçeceği düşünülüyor.