YouTuber Apollo Legend, YouTube'da intihar mektubu niteliğinde bir video yayınladıktan sonra polise ihbar edildi. YouTuber'ın evine giden polis ekipleri, Apollo Legend'i ölü halde buldu.

Speedrun denemeleriyle bilinen YouTuber Benjamin “Apollo Legend” Smith, 30 Aralık akşamı evine gelen polisler tarafından ölü halde bulundu. Aktarılan bilgilere göre Smith, intihar etmeden önce YouTube kanalına intihar mektubu niteliğinde bir video yükledi ve iki YouTuber DarkViperAU ile EZScape'i kendisini intihara meyilli hale getirmekle suçladı.

Apollo Legend tarafından yüklenen video, YouTube hizmet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle platformdan kaldırılmış olsa da video kaldırılmadan önce bazı kullanıcılar videoyu görüntülemeyi başardı. Zaten polis de söz konusu videonun ihbar edilmesi üzerine Apollo Legend’ın evine gitmişti.

Apollo Legend, diğer YouTuber'lar tarafından sık sık eleştiriliyordu

Apollo Legend, psikolojik ve bedensel durumunun kötüleşmesine neden olarak DarkViperAU ve EZScape'in hakkında yayınlamış oldukları videoları öne sürüyor. Yaklaşık bir yıl önce Billy Mitchel'in Donkey Kong Speedrun denemesi sırasında rekoru kırmak için hile yaptığını öne sürerek dava açan Apollo Legend, davayı kaybetmesi üzerine 1 yıldır YouTube’a video yüklemiyordu.

Apollo Legend’in intihar haberinin yayılmasının ardından başta Reddit olmak üzere pek çok platformda DarkViperAU ve EZScape suçlanmaya başladı. Billy Mitchel ise iki YouTuber’ın yanında durarak gerçeği söylemenin suç olmadığını ifade etti. Aktarılan bilgilere göre Apollo Legend, Mitchel ile giriştiği yasal kavgadan bu yana Speedrun YouTuber’ları tarafından eleştiriliyordu.