Bir YouTuber, BMW M4'ün Tasarımındaki Hataları Düzeltti

Marouane Bembli isimli bir YouTuber, BMW'nin yeni ızgara tasarımına sahip 2021 M4'ün tasarım hatalarını giderdi. Ortaya çıkan sonuç, yeni M4'e daha agresif bir görünüm kattı.

Bundan yaklaşık 2 hafta önce Alman otomobil devi BMW, 6. nesil BMW M3 ve BMW M4 otomobillerini tanıtmıştı. Güçlü motorlara ve genel anlamda mükemmel tasarıma sahip otomobiller, tek bir yanıyla BMW hayranlarını bile ikiye bölmeyi başarmıştı. BMW'nin giderek büyüyen ızgarası en sonunda yola yapışmıştı.

BMW'nin ikonik ızgara tasarımı, yeni M3 ve M4 modellerinde çok daha büyük bir hâl almış ve otomobilin ön kısmında en üstten en alta yer kaplamıştı. BMW'nin yeni ızgara tasarımı bazı BMW ve otomobil hayranlarını memnun etse de geriye kalan kesim, yeni ızgara tasarımını otomobile yakıştırmamıştı.

BMW M4, bir YouTuber'ın elinden geçti:

İşte bu durumdan şikayetçi otomobil hayranlarından birisi olan YouTuber Marouane Bembli, yeni BMW M4 modelinde kendisine göre yanlış noktaları düzenledi. Yapılan düzenlemeler arasında yeni ızgara tasarımının küçültülmüş hali de yer alırken, otomobilin diğer noktaları da Bembli'nin elinden geçti.

YouTuber'a göre yeni BMW modellerindeki ana sorun büyük ızgaralar değil, modellerin yan kısımlarının tasarımlarıydı. Videosunda yanlış gördüğü kısımları adım adım düzelten Bembli, modellerin yan tasarımlarını da elden geçirdi. Bembli, ızgaranın altındaki bölümü de tek parça haline getirdi ve ortaya çıkan sonuç bu oldu:

YouTuber'ın yaptığı düzenlemelerle ortaya çıkan yeni tasarımın gerçekten de muhteşem durduğunu itiraf etmekte fayda var. Araç, Bembli'nin tasarladığı yan tasarımla birlikte çok daha agresif bir görünüm kazandı. Bununla birlikte ön ızgara da alternatif bir tasarım olabilecek kadar iyi durdu.

Ancak ızgara konusu ne kadar tartışılırsa tartışılsın BMW'nin büyük ızgaralardan vazgeçmek gibi bir niyeti bulunmuyor. Bu noktada BMW'nin yeni tasarım anlayışına alışmaya çalışmak en doğrusu olacaktır. Şirket de mutlaka yeni tasarımı beğenmeyen kullanıcıların bunu alışkanlıktan dolayı beğenmediklerini tahmin ediyordur.