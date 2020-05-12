Video paylaşım platformu YouTube’da 350 bine yakın abonesi bulunan Amerikalı ünlü vlogger Corey La Barrie’nin, 10 Mayıs pazar gecesi Los Angeles’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

YouTube’da 347 bin abonesi, Instagram’da ise 256 bin takipçisi bulunan Amerikalı sosyal medya ünlüsü Corey La Barrie, 10 Mayıs pazar gecesi Los Angeles’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan La Barrie, sadece 25 yaşındaydı.

Aktarılan bilgilere göre popüler YouTuber, ünlü bir dövme sanatçısı olan Daniel Joseph Silva’nın kullandığı aracın ön taraftaki yolcu koltuğunda oturuyordu. Kazada ağır yaralanan La Barrie, olay yerinde ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Henüz 25 yaşında hayatını kaybeden YouTuber Corey La Barrie, sevenlerini yasa boğdu

Los Angeles Polis Departmanı, Silva'nın olay yerinden kaçmaya çalıştığını ancak kazaya tanık olan insanlar tarafından durdurulduğunu açıkladı. Los Angeles Times gazetesinin haberine göre ünlü dövme sanatçısı, 10 Mayıs’tan bu yana tutuklu bulunuyor.

La Barrie’nin kardeşi Jarrad, Corey'nin öldüğünü 11 Mayıs'ta Instagram hesabından yaptığı paylaşımda doğruladı. Jarrad, Corey'nin arkadaşı Daniel Silva'nın sarhoşken araba kullandığını iddia etti, ancak bu bilgi yetkililer tarafından henüz doğrulanmış değil.

Ünlü YouTuber'ın içinde bulunduğu aracı kullanan arkadaşı Daniel Joseph Silva’nın sarhoş olduğu iddia edildi

Jarrad kardeşinin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bunu yazmak istemiyorum ama herkes yaşananları bilmeyi hak ediyor. Kardeşim Corey, dün gece sarhoş arkadaşının kullandığı bir arabanın kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Bu şimdiye kadar yapmak zorunda kaldığım en zor şey. Sensiz bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Seni çok özledim. Her zaman isteyebileceğim en iyi ağabey olduğun için teşekkür ederim”

La Barrie’nin arkadaşlarından Amerikalı yazar ve YouTuber Connor Franta, söyleyecek sözünün olmadığını ve haberi aldığında çok üzüldüğünü ifade ederken, ünlü vlogger ve müzisyen Tana Mongeau ise Corey’in şimdiye kadar tanıştığı en nazik insanlardan biri olduğunu ve kalbinin sevenleriyle birlikte attığını söyledi.

La Barrie’nin hayatını kaybettiği gün YouTube kanalına yüklediği son video