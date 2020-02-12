Kullanılmayacak durumda olan cihaz ve aletleri çalışır hale getirdiği videoları yayınlayan bir YouTuber, 1998 yılında piyasaya sürülen Game Boy Color’ı yeniden çalıştırmayı başardı.

Odd Tinkering isimli YouTube kanalında kullanılmayacak durumda olan cihazlar ve aletler yeniden hayata döndürülüyor. Odd Tinkering YouTube kanalında bu sefer, 1998 yılında piyasaya sürülen Game Boy Color yeniden çalışır hale getirildi.

Dünyada en fazla satılan üçüncü konsol olan Game Boy Color, 1998 yılında satışa sunulmuştu. 2003 yılında Nintendo G çıkana kadar yaygın bir şekilde kullanılan Game Boy Color, o tarihten sonra satıştan kaldırılmıştı.

Odd Tinkering YouTube kanalının sahibi olan YouTuber, eBay’den 2 dolara artık çalışmayan bir Game Boy Color satın aldı. Odd Tinkering, videonun başında pil takarak Game Boy Color’un çalışmadığını gösterdi. Pil yuvasını alkolle temizleyen YouTuber, tekrar pil takarak Game Boy’u çalıştırmayı denedi. Ancak yine başarılı olamadı.

İkinci denemeden sonra YouTuber, Game Boy Color’ı sökerek asıl sorunun olduğu yeri tespit etmeye çalıştı. YouTuber, Game Boy’u söktükten sonra bütün parçaları temizledi. Daha sonra Game Boy’un ekranında hasarlı olan polarizörü söktü ve ekranın geri kalan kısımlarını izopropil alkolle defalarca temizledi. Ekran temizlendikten sonra yeni bir polarizörle yeniden kaplandı.

Tüm parçaları temizleyip onardıktan sonra Odd Tinkering, Game Boy Color’ı tekrar bir araya getirdi. Pil takıldıktan sonra Game Boy Color çalışmaya başladı. YouTuber, çalışmaya başlayan konsolda Pokemon Yellow oyununu denedi. Odd Tinkering YouTube kanalında Game Boy Color’ın dışında, Sega Dreamcast, Xbox, ve PlayStation 1 gibi birçok artık cihazın yeniden çalışma videosu bulunuyor.

Odd Tinkering'in Game Boy Color'ı yeniden çalıştırdığı video: