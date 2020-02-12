Kanadalı bir YouTuber, sahibi olduğu Tesla Model 3'e bir çift kar paleti taktı. Karlı yolda müthiş bir işlevselliğe kavuşan araç, kazandığı modifikasyonla adeta “elektrikli bir kar motosikletine” dönüştü.

Büyük bir otomobil tutkunu olan Micheal, lowlifeduramax adlı YouTube kanalında birbirinden ilginç içeriklere imza atıyor. Daha önce Tesla Model 3'ünü Chevrolet Duramax kamyoneti ile halat çekme yarışına sokan Amerikalı YouTuber, bu kez de aracına bir çift kar paleti taktı.

Fakat Micheal’ın işi hiç kolay olmadı. Zira Model 3’ün kendi ağırlı zaten 1.5 tonu geçiyordu. Buna rağmen aracını “elektrikli bir kar motosikletine” dönüştürmekte kararlı olan YouTuber, bu hayalini ete kemiğe büründürmek için Mullin Manufacturing adlı bir şirketten yardım aldı.

Model 3’ün arka tekerleklerine kar paletlerini monte eden Mullin, paletleri disk frenlerine bağlayacak bir montaj sistemi oluşturdu. Micheal, araç üzerindeki modifikasyonlar tamamlandıktan sonra direksiyonun başına geçti ve Model 3’ü sıkı bir teste tabi tuttu.

Kanada’daki Britanya Kolumbiyası’nda bulunan bir kar motosikleti parkurunda boy gösteren Model 3, yoğun kara rağmen harikulade bir performansa imza attı. Testteki tek sorun ise aracın geri viteste çekiş gücünü kaybetmesi oldu. Fakat Micheal, bu sorunun birkaç ekleme ile çözülebileceğini söylüyor.

Aracın performansından genel olarak etkilendiğini söyleyen YouTuber, radikal modifikasyonun Model 3'e tasarım veya mekanik açıdan hiçbir zarar vermediğini belirtti. Model 3'ün modifikasyonu için kullanılan parçalar, kamyonlar ve SUV'ler için kullanılanlara benzer görünüyor. Kanadalı YouTuber’ın bu işlem için cebinden ne kadar para çıktığı ise bilinmiyor.

Kar paleti takılan Tesla Model 3’ün gösterdiği etkileyici performans