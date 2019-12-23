Bilindiği gibi birkaç gündür YouTuber Logan Paul'a ait olduğu iddia edilen seks görüntüleri internet ortamında dolanıyor. Bir süredir sessizliğini koruyan Logan Paul, paylaştığı tweet’in 100.000 retweet alması durumunda iddia edilen videoyu yayınlayacağını söyleyerek bu iddiaları tiye aldı.

ABD’nin önemli içerik üreticilerinden biri olan YouTuber Logan Paul hakkında, birkaç gündür sosyal medyada bazı iddialar konuşuluyor. İddialara göre sosyal medyada yayılan bir seks kaseti, ünlü YouTuber'a ait.

24 yaşındaki YouTuber, Twitter’daki söylentilere cevap verirken şaka yollu tweetler atmaktan geri kalmadı. Paul, paylaştığı bir tweet ile hem iddiaları hem de bu iddialara inananları tiye aldı.

'100.000 retweet gelirse görüntüleri yayınlayacağım'

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bu tweete 100.000 retweet gelirse iddia edilen seks kasetini yayınlayacağım” İfadelerini kullanan YouTuber, aslında şaka yollu bir eleştiride bulundu.

Bahsi geçen videoda YouTuber'ın başka bir erkekle samimi görüntülerinin yer aldığı söyleniyor. Videoyu izlediğini iddia eden birçok kişi, görüntülerdeki kişinin Logan Paul olduğunu savunuyor. Logan Paul, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı ve konunun gördüğü ilginin tadını çıkarıyor gibi görünüyor.

Sosyal medyada dolaşan iddialara ünlü YouTuber’ın video ile cevabı:

Kanada kaynaklı bir habere göre YouTuber Paul’a ait olduğu söylenen seks kasetinin, ünlü şarkıcı ASAP Rocky ve DaBaby gibi isimlerin sızdırılan görüntülerinin arasında olduğu iddia ediliyor. 20 milyon abonesi bulunan Logan Paul, ocak ayında yaptığı açıklamada bir ay boyunca eşcinsel olmayı düşündüğünü fakat bu düşüncesinden geri döndüğünü açıklamıştı.

Logan Paul kimdir?

Bilindiği gibi Logan Paul, 1995 yılında ABD'nin Ohio bölgesinde doğdu ve 2016 yılında Foursome isimli dizinin oyuncu kadrosuna dâhil oldu.

Henüz 10 yaşında Zoosh isimli YouTube kanalını açan Paul, şu sıralar Maverick Media isminde yapım şirketinin sahibi. Ohio Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi alabilecekken 2014 yılında daha fazla ilgisini çeken sosyal medyaya yönelen Paul, şu an lise mezunu olarak görünüyor. Kendisi ile birlikte kardeşi Jake Paul da sosyal medyada oldukça aktif rol oynuyor.