"Electo" isimli bir YouTuber, Çılgın Hırsız filmindeki minyonlardan kendisine bir ordu kurdu. Minyon ordusunu dışarı çıkaran YouTuber, bölge halkına eğlenceli anlar yaşattı.

"Electo" olarak bilinen ve elektrik elektronik tutkunları için ilginç projeler geliştiren bir YouTuber, bu kez yaşadığı bölgede viral olmasına yol açan bir projeye imza attı. "Çılgın Hırsız" isimli ikonik film serisinden etkilenen YouTuber, bu filmde de bulunan "minyon"lardan kendisine bir ordu kurdu.

YouTuber, söz konusu projeyi hayata geçirebilmek için oldukça hummalı bir çalışma yürüttü. Robotları 3 boyutlu yazıcı ile basan YouTuber, robotların iletişimini sağlamak için de özel bir yazılım geliştirdi. İlk aşamada tamamı bağımsız olarak hareket eden minyonlar, sonraki aşamada lider minyonun talimatlarına göre hareket edecek şekilde tasarlandı. Öte yandan; bu minyonlara filmdeki gibi sesler çıkarma yeteneği de eklendi.

Electo'nun minyon ordusu böyle görünüyordu

Electo, kurduğu robot ordusunu yaşadığı yerde sokağa çıkardı. Hatta bir alışveriş merkezine de götürdü. Bölge halkı, bu minyonları çok ama çok sevdi. Hatta aralarında, bu robotlardan satın almak isteyenler bile oldu. Gelişim aşamasında tek başına eğlenen YouTuber, daha sonra tüm bölge halkını eğlendirmeyi başardı.

Tabii her şey güzel değildi. Electo ve ordusu, girdiği bir alışveriş merkezinden kovuldu. Bunun nedeni ise gerekli izinlerin alınmamış olmasıydı. Yine de bu orduyu görme fırsatı yakalayanlar, bir daha unutamayacakları bir deneyim yaşamış oldular.

Electo'nun minyon ordusu için hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz