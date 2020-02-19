Bir YouTuber, PS4 Pro Konsoluna Su Soğutma Sistemi Kurdu

Bir YouTuber, PS4 Pro konsolunu su soğutma sistemi, daha yüksek kapasiteli bir hard disk, pc güç kaynağı ve aydınlatma takarak adeta bir oyun bilgisayarına çevirdi. Ancak bu yükseltmeler ona biraz pahalıya mal oldu.

PS4 Pro, halen piyasadaki en etkileyici oyun teknolojilerinden biri. Ancak Sony'nin konsolu, özellikle geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen büyük oyunların ağır yükü altında ısınma sorunları yaşayabiliyor. Konsolu tozdan arındırmak, ömrünü uzatmak için en ideal yollardan biri olsa da, işini şansa bırakmayan bazı insanlar var.

Bir PS4 Pro sahibi, konsolu için yeni nesil olarak sınıflandırılabilecek kadar iyi görünen bir özel su soğutma sistemi geliştirdi. YouTuber ve Reddit kullanıcısı JMAGG, konsolu havalı görünmenin ötesine taşıyarak beğeni topladı. Reddit'teki çalışmalarını gösteren JMAGG, PS4 Pro'suna 2 TB HDD, konsolunu adeta oyuncu bilgisayarına çeviren aydınlatmalar ve etkileyici bir su soğutma sistemi kurmayı başardı.

Elbette uygulanan işlemlerin ardından PS4 Pro konsolunun boyutu eskisi gibi kalmadı. YouTuber, yapılan modifikasyonları bir araya getirmek için konsolu adeta ATX kasa bir masaüstü bilgisayara çevirdi. JMAGG, Reddit'teki paylaşımında, "Evet, gereksiz olduğunu biliyorum ama bence çok iyi. Bu videonun PS4'lerine güç sağlamak için PC güç kaynağı kullanmak isteyen kişilere de yardımcı olacağını umuyorum." dedi.

JMAGG ayrıca, PS4 Pro'ya yaptığı yükseltmelerini yaklaşık 1.000 dolara mal olduğunu ve tamamlanmasının üç hafta sürdüğünü belirterek süreci detaylandıran yukarıdaki şemayı ve aşağıdaki videoları paylaştı. Bahsedilen maliyet göz önüne alındığında, Sony'nin bu tarz gelişmiş sistemler sunmaması şaşırtıcı değil.

İşte su soğutmalı ve aydınlatmalı PS4 Pro: