Uludağ'da kavga eden Reynmen, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından Instagram'dan paylaşım yapan Reynmen, bazı insanların yanına gelerek kendisine psikolojik şiddet uyguladığını belirtti.

Çektiği videolarla fenomen olan ve sonrasında kendi şarkılarını çıkartarak rekorlar kıran Reynmen, Uludağ'da kavgaya karıştı. Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan Reynmen, Instagram hesabından yaşadıklarını anlattı. Reynmen, yanına gelerek kendisine el kol şakası yapanlara da sitem etti.

Reynmen, yaşanan olaydan kısa süre sonra Instagram'ın hikaye kısmından video paylaşarak, "Arkadaşlar, merhaba. Sağda solda kavga ettiğime dair haberler çıkarsa beni mazur görün, olur mu? Teşekkürler. İnsanız, olur öyle şeyler. Tamam, kendine iyi bak, by by, çok selamlar" açıklamasını yaptı.

'Bazı arkadaşlar bize psikolojik şiddet uyguluyor'

Uludağ'da yaşadığı kavgadan da bahseden Reynmen, "Bu konu hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yanımıza gelen bazı arkadaşlarımız geldikleri zaman aşağılık kompleksine bürünüyorlar. O an için kendilerini iyi hissetmek için belki de bilmiyorum ama bize psikolojik şiddet uyguluyorlar. İğrenç üsluplarıyla olsun, laubali tavrıyla olsun, el kol şakalarıyla olsun... Bizi o an bastırmaya çalışıyorlar, kendilerini daha iyi hissetmek için. Bunu yaparlarken ben tepki verince kötü oluyorum. Bu benim şanı şöhreti kaldıramadığım anlamına gelmiyor. Ben bir insanım" diyerek isyan etti.

Reynmen, geçtiğimiz sene eylül ayında kendisini kız arkadaşıyla görüntüleyen muhabire tepki göstermiş ve ikili arasında kavga yaşanmıştı. Görüntülenmek rahatsız olan Reynmen, kendisini çeken gazetecinin önce telefonunu alıp, sonra saldırmıştı. Reynmen'in tokat atıp kaşını yardığı muhabir ise olay sonrası şikayetçi olmuştu.

Reynmen'in Instagram hesabından yaptığı açıklamalar: