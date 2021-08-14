Built IRL isimli YouTube kanalında içerikler üreten bir mühendis, Spider-Man gibi ağ fırlatıp salınmasını sağlayan bir fırlatıcı sistemi geliştirdi. Henüz tam bir Spider-Man süzülmesi olmasa da, projenin oldukça eğlenceli ve başarılı göründüğünü söyleyebiliriz.

Süper kahramanların özel yeteneklerine sahip olmayı her çocuk hayatının bir yerinde istemiştir. Söz konusu süper kahramanlar ve özel güçleri olunca da akla gelen ilk kahramalar arasında Spider-Man mutlaka olur. Peki siz Spider-Man gibi ufak bir parmak hareketiyle bileklerinizde ağlar çıkarıp şehirde turlamak ister miydiniz?

Genç bir mühendis olan ''JT'', adeta bu tür görevlere adanmış bir YouTube kanalına sahip. Built IRL isimli YouTube kanalında daha önce Batman'in 'Batrope' isimli özel fırlatma tabancasına benzer bir proje gerçekleştiren JT, geçtiğimiz iki yıl boyunca bir yandan da 'Spider-Man gibi' havada süzülmesini sağlayacak yeni projesi üzerinde çalışıyor. İki yıllık uzun uğraşların sonucunda gelinen noktada ise bu çabanın karşılığını almış gibi görünüyor.

Kalın bir 'ağ' ve sınırlı hareket:

JT'nin projesi iki yıl boyunca farklı aşamalardan geçmiş. Bu yolculukta başlangıçta kalın kablolar fırlatan ve sırtta çanta gibi taşınan bir fırlatıcı da olmak üzere epey fazla sayıda donanıma sahip olan bir model geliştirmiş. Yorucu ve kalabalık ekipmanı olabildiğince sadeleştirmeye çalışan JT, nihayetinde tüp şeklinde ve elde tutulabilecek boyutta bir fırlatıcı ve kancalarla sabitlenebilen bir 'ağ' geliştirmiş. Çalışma mantığı ise oldukça basit. Tüp şeklinde ve içerisinde sıkıştırılmış propan bulunan fırlatıcı özel kancalı 'ağı' fırlatıyor ve atıldığı yerde dolandırarak sabitliyor.

Ancak çalışmanın 'tam da olmamış sanki' dedirten ve aslında çözüm aranan yanlarından biri, her bir fırlatıcının ve ağın tek kullanımlık olması ve havada hareket devam ederken geride bırakılması. JT bu konuyla ilgili 'Spider Man de ağlarını geride bırakıyordu' diyor fakat daha gelişmiş bir versiyon için de çalışmaya devam ediyor.

Projenin detaylarına aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz: