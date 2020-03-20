Tesla, Koronavirüs Salgını Nedeniyle Fabrikasını Kapatıyor

Milyarder girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD’li elektrikli otomotiv şirketi Tesla, 10.000 çalışanı bulunan Körfez Bölgesi fabrikasını koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart itibarıyla geçici olarak kapatacağını açıkladı.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve 10 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını tehlikesini uzun süre görmezden gelen Tesla CEO’su Elon Musk, beklenen adımı sonunda attı. Milyarder girişimci, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle San Francisco Körfez Bölgesi’ndeki Tesla fabrikasının kapatılmasına karar verdi.

Bu ayın başlarında Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgını nedeniyle yaratılan panik havasının aptalca olduğunu söyleyen Musk, birkaç gün önce çalışanlarına bir e-posta göndermiş ve salgın nedeniyle endişelenenlerin veya kendini iyi hissetmeyenlerin işe gelmeyebileceklerini ifade etmişti.

Tesla'nın 10.000 çalışanı bulunan Körfez Bölgesi fabrikasının, bölgedeki altı ilçede vaka sayısının artmasına rağmen üretime devam etmesi, büyük bir tepkiye neden olmuştu. Nihayet endişelere ve tepkilere kulak veren Musk, fabrikanın 23 Mart itibarıyla kapatılacağını açıkladı ancak üretimin tekrar ne zaman başlayacağına dair bir zaman çizelgesi vermedi.

Beyaz Saray, Ford ve General Motors gibi otomobil üreticilerini COVID-19 ile mücadeleye yardımcı olmak için solunum cihazı gibi tıbbi ekipman üretmeye çağırdı. İki marka şu anda Beyaz Saray yetkilileri ile bu konu hakkında görüşmeler gerçekleştiriyor. Yukarıda da söz ettiğim gibi geçmişte koronavirüs paniğini eleştiren Tesla CEO'su Musk ise Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımda, ihtiyaç duyulması halinde solunum cihazı üretebileceklerini ifade etti.

ABD hükümeti, İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkedeki otomobil üreticilerinden tank, uçak ve mühimmat üretmelerini istemişti. Birçok ülke gibi ulusal çapta olağanüstü hal ilan eden Washington yönetimi, şimdi bir kez daha otomobil üreticilerinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyor.