Mark Rober ve How Ridiculous adlı YouTube kanalları, dünyanın en güçlü trambolinini yaptı ve üzerine otomobil fırlattı. YouTuber'lar sadece otomobille yetinmeyerek, trambolinin üzerine bir tekne de bıraktı.

Otomobillere dair şimdiye kadar birçok tuhaf video çekildi. Yanan bir aracı donmuş göle atanlar, otomobil parçalarından saat yapanlar... Ancak bir otomobilin devasa bir tramboline fırlatıldığını ilk defa görüyoruz.

Mark Rober adlı bir YouTuber, kanalında bilimle ilgili her türlü içeriğe yer veriyor. YouTuber bu kez, bir otomobili oldukça yüksek bir kuleye çıkarıp devasa bir trambolinin üstüne atarak dünyanın en ilginç deneylerinden birine imza attı. Rober, deneyi için arkadaşlarıyla birlikte çalışarak, dünyanın en güçlü trambolinini yaptı.

Trambolin, bir CAD programında tasarlandı ve yapımında, her biri 200 kilogram taşıyabilen 144 garaj kapısı ve kalın bir Kevlar matı kullanıldı. Trambolinin monte edilmesinin ardından testler başladı. Karpuzlardan bowling toplarına kadar her şeyi trambolinin üzerine fırlattılar. Ardından sıra otomobile geldi.

Mark Rober, bu çılgın deneyde How Ridiculous adlı bir YouTube kanalı ile birlikte çalıştı. Sonuç olarak otomobil trambolinde sıçradı ve deney başarıyla gerçekleştirildi. İkili, otomobille yetinmeyip tramboline bir tekne de fırlattı.

Otomobilin tramboline atıldığı anlar:

Teknenin atıldı video: