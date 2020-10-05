"Volkswagen ID.4'ün Sesi İçten Yanmalı Motorlu Araçlar Gibi"

Popüler YouTuber Marques Brownlee, geçtiğimiz hafta sonu Volkswagen ID.4'ü test etti. Araçla ilgili deneyimlerini aktaran YouTuber, bu elektrik motorlu aracın sesinin, içten yanmalı motorlu araçlarla aynı olduğunu ifade ediyor. YouTuber'a göre bu durum, büyük bir önem arz ediyor.

Otomobil sektörünün çok ciddi bir değişim içerisinde olduğu aşikar. Tesla'nın başlattığı elektrik motorlu otomobil furyası, diğer otomobil üreticilerinin de dikkatinden kaçmadı. Ayrıca içten yanmalı motorlu araçların hem doğaya verdiği zarar hem de yakıt açısından istenildiği kadar verimli olmaması, otomobil üreticilerini elektrik motorlu araçlara itti. Bugün neredeyse her şirket, elektrik motoruna sahip bir ya da birkaç modele sahip.

YouTube'un en popüler içerik üreticilerinden bir tanesi olan Marques Brownlee, geçtiğimiz hafta sonunda Volkswagen'in ID.4 modelini test etti. Yaptığı testten sonra Twitter'dan bazı açıklamalarda bulunan Brownlee, elektrik motorlu otomobillerin en büyük sorunu olan "sessizliklerine" odaklandı. Brownlee'ye göre Volkswagen'in elektrik motorlu aracı ID.4, ses konusunda rakiplerinden daha iyi bir seviyede.

Brownlee, Volkswagen ID.4'le yaptığı testin oldukça iyi geçtiğini ifade ediyor. Yani Volkswagen'in elektrik motorlu aracı, ünlü YouTuber'ın deneme imkanı yakaladığı diğer elektrik motorlu araçlarla aynı seviyede. Aracın başlangıç fiyatının 40 bin dolar civarında olacağını ifade eden Brownlee, pek çok tüketicinin ID.4'e sahip olmak isteyebileceğini söylüyor.

Brownlee'ye göre Volkswagen ID.4'ün en dikkat çekici yanlarından bir tanesi, sesi. Pek çok otomobil tutkununun bildiği üzere elektrik motorlu araçlar, içten yanmalı motorlu araçlar yanında hiç ses çıkarmıyorlar. Hatta otomobil üreticileri, araçlarını sesli hale getirebilmek için sahte ses uygulamaları kullanıyorlar. Brownlee, Volkswagen'in bu konuda iyi bir iş çıkarıp, ID.4'ün sesini mümkün olduğunca gerçekçi kıldığını söylüyor.

İşte Volkswagen ID.4'ün çıkardığı ses

Brownlee'nin açıklamalarına göre Volkswagen ID.4, özellikle de gaza basıldığı zaman dizel ya da benzinli motorlu araçlar gibi ses çıkarıyor. Bu da hem şoförün hem de çevredeki diğer araçların, ID.4'ün çalışır halde olduğunu anlamalarını sağlıyor. YouTuber'a Volkswagen ID.4'ün sesi, gerçekçi oluşu ile ön plana çıkmayı başarıyor.

Volkswagen ID.4, 77 kwH'lik bir bataryaya sahip. 125 Kw şarj değerine sahip olan araç, bu bataryası ile tüketicilere 400 kilometre civarında menzil sunuyor. Bu menzil değeriyle tüketicilerin ilgisini çekmesi muhtemel olan araç, önümüzdeki süreçte pek çok otomobil tutkununun favorisi haline gelecek gibi görünüyor. Aracın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği, şu an için bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor.