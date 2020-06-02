Bir YouTuber, yaptığı onca gerçeğe çok yakın maketten sonra bu sefer Wolverine'in kemikten pençesini taklit etti. Star Wars'un ışın kılıcı, Thor'un çekici, Kaptan Amerika'nın kalkanı ve buna benzer onlarca projesi bulunan YouTuber, tasarladığı kemikten pençeyle beton duvarı adeta parçaladı.

YouTube’da fazla zaman geçiren biriyseniz ve bilimle aranız iyiyse 'the Hacksmith' kanalını duymuş olmanız muhtemel. Videolarının altındaki logodan da anlayabileceğiniz üzere, kanalın sahibi James Hobson, inanılmaz bir Marvel hayranı.

Iron Man karakterinden ilham alan YouTuber, videolarında Hacksmith Industries olarak anılmak istiyor. Bu işe tek başına 2003 yılında başlayan Hobson, filmlerden ve dizilerden gördüğü aletlerin maketlerini oluşturuyordu. Zaman geçtikçe büyüyen kanala, Habson dışında farklı çalışanlar eklenmeye başladı. Şirket hâline gelen bu oluşumun çok büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu ekleyelim.

Hacksmith Industries, bu sefer gerçek bir Wolverine pençesi yapmış gibi görünüyor:

İşlev olarak tabii ki filmlerdeki gördüğümüz şeyleri, gerçek hayata geçirmek neredeyse imkânsız fakat Hobson, ekibiyle birlikte bunu bir kez daha yıkmak istemiş gibi görünüyor. Yaptığı onca gerçeğe çok yakın maketten sonra (Thor çekici, Kaptan Amerika kalkanı vb.) bu sefer Wolverine’in, Adamantium almadan önceki kemikten pençelerini taklit etmeye çalıştı. Taklitten çok daha fazlasını başaran ekip, bunu önce birkaç meyve ve sebze keserek test etti.

Ekip, daha fazlasını yapabileceğini düşündüğü bu pençeyi beton duvar üzerinde denemeye karar verdi. Tabii bunu yapabilmek için gerçeğe yakın maketten daha fazlasının gerektiğini hepimiz tahmin edebiliyoruz. Bir beton duvarı parçalayabilmek için film setlerinde olmak zorunda olmadığımızı bize kanıtlayan dahi içerik üreticisi, önce ellerini bez yardımıyla sarıyor çünkü her ne kadar mükemmel bir maket tasarlayıcısı olsanız da etten ve kemikten oluştuğunuzu unutmamanız gerekiyor.

Ellerini sarma işlemini güzel bir şekilde gerçekleştirdikten sonra, sıra beton bir duvarı yumruklarınızla parçalamak için gerekli olan enerjiye sahip olmaya geliyor. Bunun için enerji içeceği kullanan Habson, kemikten Wolverine pençeleriyle gerçekten duvarı paramparça etmeyi başarıyor.